Kocaelispor ile Altınordu arasında oynanan maçta benzeri görülmemiş gol! Spiker bile şaştı kaldı - Son Dakika
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Kocaelispor ile Altınordu arasında oynanan maçta benzeri görülmemiş gol! Spiker bile şaştı kaldı

09.05.2022 00:54

Kocaelispor ile Altınordu'nun karşılaştığı maçta futbol sahalarında belki de daha önce gerçekleşmemiş gol atıldı. Hakem Ali Palabıyık'ın endirekt serbest vuruş verdiğini düşünen Altınordu kalecisi Ali Emre topu önüne koydu. Kocaelisporlu Kolovos, Ali Emre'nin şaşkın bakışları arasında duran topu ağlara gönderdi. Palabıyık daha sonra golü vererek santrayı gösterdi. Spiker dahil herkes gole şaştı kaldı.

Spor Toto 1. Lig'in bitimine 3 hafta kala küme düşme hattında yer alan Kocaelispor ile Altınordu karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 sona ererken, Kocaelispor'un attığı gol gündeme oturdu.

KALECİ DONDU KALDI

Karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık'ın endirekt serbest vuruş verdiğini düşünen Altınordu kalecisi Ali Emre topu önüne koydu. Kocaelisporlu Kolovos, Ali Emre'nin şaşkın bakışları arasında duran topu ağlara gönderdi. Palabıyık, daha sonra santrayı gösterdi. Altınordulu futbolcular karara tepki gösterirken, hakeme yapılan yoğun itirazlar sonucu değiştirmedi. Maçın spikeri dahi o anları şaşkınlıkla anlatırken, binlerce takipçili sosyal medya hesapları golü paylaştı.

Dünya, Kocaelispor'u konuşuyor! Spikerden rakip takım kalecisine attıkları gole herkes şaştı kaldı
Görüntü: Beinsports
Dünya, Kocaelispor'u konuşuyor! Spikerden rakip takım kalecisine attıkları gole herkes şaştı kaldı
Görüntü: Beinsports
Dünya, Kocaelispor'u konuşuyor! Spikerden rakip takım kalecisine attıkları gole herkes şaştı kaldı
Görüntü: Beinsports
Dünya, Kocaelispor'u konuşuyor! Spikerden rakip takım kalecisine attıkları gole herkes şaştı kaldı
Görüntü: Beinsports
Dünya, Kocaelispor'u konuşuyor! Spikerden rakip takım kalecisine attıkları gole herkes şaştı kaldı
Görüntü: Beinsports
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Son Dakika Spor Kocaelispor ile Altınordu arasında oynanan maçta benzeri görülmemiş gol! Spiker bile şaştı kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaelispor ile Altınordu arasında oynanan maçta benzeri görülmemiş gol! Spiker bile şaştı kaldı - Son Dakika
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