Kocaelispor ile Çaykur Rizespor arasında 15 dakika boyunca golsüz eşitlik sürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kocaelispor ile Çaykur Rizespor arasında 15 dakika boyunca golsüz eşitlik sürdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaelispor ile Çaykur Rizespor arasında 15 dakika boyunca golsüz eşitlik sürdü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kocaelispor, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Karşılaşmanın ilk 15 dakikasında gol sesi çıkmadı ve müsabaka golsüz eşitlikle devam ediyor.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kocaelispor, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Müsabakada 15 dakika golsüz eşitlikle geçildi.

Kaynak: İHA
Trendyol Süper LigKocaelisporRizesporSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çifte cinayette dikkat çeken detaylar Hamile kızını ve 34 yaş büyük sevgilisini öldürdü Çifte cinayette dikkat çeken detaylar! Hamile kızını ve 34 yaş büyük sevgilisini öldürdü
Şara yönetiminin en büyük krizi Halk sokaklara döküldü Şara yönetiminin en büyük krizi! Halk sokaklara döküldü
Yargıtay’dan kiracıları ilgilendiren emsal karar Ev sahiplerinin “depozito“ oyunu bozuldu Yargıtay'dan kiracıları ilgilendiren emsal karar! Ev sahiplerinin "depozito" oyunu bozuldu
Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü Hayatının sürprizini yaşadı Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü! Hayatının sürprizini yaşadı
İstanbul’da haraç tehdidi alan esnaf, silahla saldıran şüpheliyi peşine düşerek yaraladı İstanbul'da haraç tehdidi alan esnaf, silahla saldıran şüpheliyi peşine düşerek yaraladı
Salah krizi büyüyor Mısır’dan Trabzon’a özel heyet geliyor, Federasyon devrede Salah krizi büyüyor! Mısır'dan Trabzon'a özel heyet geliyor, Federasyon devrede
16:22
Sarıgül soruşturmasında yeni ifade Gençlik kampına katılan şüpheliden taciz iddiası
Sarıgül soruşturmasında yeni ifade! Gençlik kampına katılan şüpheliden taciz iddiası
16:18
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, İstanbul’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dolmabahçe’deki görüşmesi başladı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, İstanbul'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dolmabahçe'deki görüşmesi başladı
16:03
Ahırda yürek burkan görüntü: İzleyenler kahroldu
Ahırda yürek burkan görüntü: İzleyenler kahroldu
15:37
Kızını ve erkek arkadaşını öldüren baba: Namusumu temizledim
Kızını ve erkek arkadaşını öldüren baba: Namusumu temizledim
15:04
Batman’da üretiliyor, dünya kullanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açıkladı
Batman'da üretiliyor, dünya kullanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açıkladı
14:53
Evrim Alasya ve Emre Kınay’ın tiyatro oyununda dikkat çeken anlar
Evrim Alasya ve Emre Kınay’ın tiyatro oyununda dikkat çeken anlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2026 16:37:06. #.0.2#
SON DAKİKA: Kocaelispor ile Çaykur Rizespor arasında 15 dakika boyunca golsüz eşitlik sürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android