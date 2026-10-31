Kocaelispor ile Çaykur Rizespor arasında 15 dakika boyunca golsüz eşitlik sürdü

Kocaelispor ile Çaykur Rizespor arasında 15 dakika boyunca golsüz eşitlik sürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kocaelispor, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Karşılaşmanın ilk 15 dakikasında gol sesi çıkmadı ve müsabaka golsüz eşitlikle devam ediyor.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kocaelispor, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Müsabakada 15 dakika golsüz eşitlikle geçildi.
Kaynak: İHA
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