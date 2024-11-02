Kocaelispor, Karagümrük\'ü 2-1 Yenerek 3 Puan Aldı

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Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında ağırladığı Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Kocaelispor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, "İyi oynadık, sonradan oyuna giren her oyuncunun da sorumluluk aldığı, takımın performansına katkı yaptığı üç puan bizim için çok önemli ve mutluluk verici." dedi.

Sağlam, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, zaman zaman ofansif anlamda istediklerini yapamasalar da maçın başından sonuna oyunu yöneten taraf olduklarını dile getirdi.

Bundan önceki iç saha maçlarına nazaran daha istekli, oyunu istediği gibi yönlendirip, daha kontrol eden ve daha üreten bir takım olduklarını ifade eden Sağlam, ilk golü bulmalarının ardından rakibin beraberlik golü öncesi hakem Halil Umut Meler'in dördüncü hakemin uyarısına rağmen bir pozisyonda faul kararı vermemesinin düşündürücü olduğunu kaydetti.

Skorda eşitliğin ardından futbolcularının iyi bir reaksiyon gösterdiğini kaydeden Sağlam, daha tempolu oynamaya başladıklarını ve galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Geçen haftaki yenilginin ardından zorlu bir rakibi yenmenin mutluluk verici olduğunu belirten Sağlam, "Bu galibiyet bizim için önemliydi. Çünkü alınan kötü sonuçtan sonraki hafta bu gidişatı, o olumsuz havayı tersine çevirmek bizim gibi hedefi olan takımlar için çok önemli bir durum. İyi oynadık, sonradan oyuna giren her oyuncunun da sorumluluk aldığı, takımın performansına katkı yaptığı üç puan bizim için çok önemli ve mutluluk verici. Gelecek adına da açıkçası bizi daha mutlu eden bir durum. Bu performansı devam ettirmemiz lazım." diye konuştu.

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel ise iki takımın da galibiyet istediğini, zevkli, güzel ve çekişmeli bir maç olduğunu vurgulayarak, "Netice olarak üzüntülüyüz. Kocaelispor'a bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. Buraya kadar gelen taraftarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.