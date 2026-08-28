Kocaelispor, Konyaspor ile Deplasmanda Karşılaşıyor
Kocaelispor, Süper Lig 3. haftasında Konyaspor ile yarın deplasmanda karşılaşacak.
Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'la karşılaşacak.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Gürcan Hasova yönetecek.
Lige deplasmanda 2-0'lık Başakşehir mağlubiyetiyle başlayan Körfez ekibi, 2. hafta sahasında Amed Sportif Faaliyetleri 2-0 yendi.
Kocaelispor, Konya deplasmanında 3 puan kazanarak üst üste 2. galibiyetini elde etmek istiyor.
Kocaelispor'da tedavileri ile hazırlık süreçleri devam eden Jovanovic, Petkovic, Rivas ve Tayfur Bingöl'ün karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.
Kaynak: AA
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