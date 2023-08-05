5 Ağustos Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Kocaelispor - Pendikspor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Kocaelispor - Pendikspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Kocaelispor - Pendikspor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Kocaelispor - Pendikspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kocaelispor - Pendikspor maçı ne zaman?

KOCAELİSPOR - PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

5 Ağustos Cumartesi günü oynanacak olan Kasımpaşa- Ümraniyespor karşılaşması saat 20:00'da Kocaeli'de, Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak ve herhangi bir platform üzerinden canlı yayınlanmayacak.

KOCAELİSPOR - PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Kasımpaşa- Ümraniyespor karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, hazırlık maçının herhangi bir yayını olmaması nedeniyle maçı izleyemeyecek. Kasımpaşa- Ümraniyespor maçı herhangi bir platform üzerinde canlı yayınlanmamaktadır.