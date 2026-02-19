Kocaelispor Rizespor'a Konuk Oluyor - Son Dakika
Kocaelispor Rizespor'a Konuk Oluyor

19.02.2026 13:29
Kocaelispor, Süper Lig 23. haftasında yarın Rizespor ile karşılaşacak. Maç saat 20.00'de.

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'de 23. haftanın açılış maçında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Süper Lig'de geride kalan 22 haftada 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan yeşil-siyahlı ekip, 30 puanla 7. sırada bulunuyor.

Ligin geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşayan Çaykur Rizespor ise 21 puanla 13. sırada yer alıyor.

Kocaelispor, ligin ilk devresinde sahasındaki maçta rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı.

Yeşil-siyahlı ekipte sakatlıkları bulunan Aleksandar Jovanovic, Mateusz Wieteska ve Mahamadou Susoho, yarınki maçta forma giyemeyecek.

Kaynak: AA

14:02
