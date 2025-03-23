Kocaelispor Şenliği'nde Coşku Doruğa Ulaştı

- Yeşil siyah sevdalıları şenliğe akın etti: Markao taraftarlarla çiftetelli oynadı

KOCAELİ - Kocaelispor, düzenlediği şenlik ile taraftarlarına unutulmaz anlar yaşattı. Markao, Furkan Gedik ve Onur Öztonga'nın da katıldığı şenliğe genç yaşlı demeden yeşil siyah sevdalıları akın etti. Markao da taraftarlarla çiftetelli oynadı.

Bugün 12.00'de başlayan ve saat 18.00'e kadar süren Kocaelispor Şenliği'ne yüzlerce sporsever katıldı. Genç yaşlı demeden yeşil-siyah sevdalıları şenliğe gelerek gönüllerince hem eğlendi hem de Markao, Furkan Gedik ve Onur Öztonga ile bol bol fotoğraf çektirdi. Şenlikte yüz boyama etkinliği ve şut çekme etkinliği düzenlendi. Kocaelispor bandosunun da eşlik ettiği etkinlikte futbolcu kartları hediye edilirken, çarkıfelek ile sürpriz ödüller de sahiplerini buldu. Markao'nun da taraftarlarla oynadığı çiftetelli, güzel görüntülere sahne oldu.