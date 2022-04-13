Kocaelispor, teknik direktör Fırat Gül ile anlaştı - Son Dakika
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Kocaelispor, teknik direktör Fırat Gül ile anlaştı

13.04.2022 00:01
Kocaelispor, teknik direktör Fırat Gül ile anlaştı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Kocaelispor, teknik direktör Fırat Gül ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Kocaelispor, teknik direktör Fırat Gül ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teknik direktör Fırat Gül ve ekibiyle 2022-2023 sezonu opsiyon hakkı kulübe ait olmak üzere 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Kocaelispor, teknik direktör Mehmet Altıparmak'la 11 Nisan'da yollarını ayırdığını duyurmuştu.

Ligde 17. sıradaki Kocaelispor, 33 puanla düşme hattında yer alıyor.

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Spor Toto, Medya, Fırat, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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