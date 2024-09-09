Ertuğrul Sağlam\'dan Aile Eğitimi Vurgusu

Spor

Türkiye'de ilk kez düzenlenen 'Elit Futbolcu ve Aile Gelişim Kampı'nı ziyaret eden Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, eğitim süreçlerinin önemine değindi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu ile bir araya gelen Ertuğrul Sağlam, futbolun gelişimi için ailelerin çocuklarla birlikte eğitim programına katılmalarının çok değerli olduğunu belirtti.

Mental ve psikolojik süreçlere futbolda daha fazla önem verilmesi gerektiğini ifade eden Ertuğrul Sağlam, "Ailelerin de çocuklarla birlikte eğitim aldığı bu projeye emek veren herkesi kutluyorum. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Akademisyenleri ve Mod7 Gelişim eğitmenleri büyük bir vizyon ortaya koyarak projeyi hayata geçirdiler. Futbolumuzda daha çok bilgiye ve doğru iletişime ihtiyacımız var. Umarım böyle gelişim çalışmaları artarak devam eder" şeklinde konuştu.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu da Sağlam'a Türk futbolunun gelişimi konusunda katkıları nedeniyle teşekkür ederek, başarılar diledi. - İSTANBUL