Kocaelispor'un açıklamasında Zoukrou'da Grade 3C, Haidara'da tendon rüptürü yer aldı

Kocaelispor'un açıklamasında Zoukrou'da Grade 3C, Haidara'da tendon rüptürü yer aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaelispor, Zoukrou'nun sol uyluğunda hamstring kasında Grade 3C, Haidara'nın sağ rektus femoris proksimal tendon başında rüptür tespit edildiğini açıkladı. Zoukrou 18 Eylül'de antrenmanı tamamlayamazken Haidara 19 Eylül'de Gaziantep FK maçında oyundan alındı; tedavileri sürüyor.
Kocaelispor Kulübü, Tanguy Zoukrou ve Massadio Haidara'nın sağlık durumlarına ilişkin bilgilendirmede bulundu.
Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Tanguy Zoukrou'nun 18 Eylül'de sol uyluk bölgesinde hissettiği ağrı nedeniyle antrenmanı tamamlayamadığı belirtildi.
Açıklamada, "Tanguy Zoukrou'nun yapılan klinik değerlendirmesi ve MR görüntülemesi sonucunda hamstring kas grubunda Grade 3C yaralanma tespit edilmiştir." ifadesine yer verildi.
Massadio Haidara'nın 19 Eylül'de oynanan Gaziantep FK müsabakasında sağ kalça bölgesindeki ağrı nedeniyle oyundan alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Oyuncumuz Massadio Haidara'nın yapılan klinik değerlendirmesi ve MR görüntülemesi sonucunda sağ rektus femoris proksimal tendon direkt başında rüptür saptanmıştır. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından devam edilmektedir."
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