Kocaelispor'un garip golü yankı uyandırdı - Son Dakika
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Kocaelispor'un garip golü yankı uyandırdı

09.05.2022 12:54
Kocaelispor'un garip golü yankı uyandırdı

Kocaelispor ile Altınordu arasında oynanan müsabakada, Kolovos'un golü yankı uyandırdı.

Kocaelispor ile Altınordu arasında oynanan müsabakada, Kolovos'un golü yankı uyandırdı. Gol, sosyal medya sitelerinde çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında Kocaelispor ile Altınordu arasında oynanan mücadelede ilginç bir an yaşandı. Kocaelispor'un, Kolovos'un ayağından bularak skoru 2-2'ye getirdiği gol, uzun süre çok konuşuldu. Golden bir önceki pozisyonda yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı fakat hakem Ali Palabıyık düdüğünü çalmadı ve oyunu devam ettirdi. Ofsayt olduğunu zanneden Altınordu kalecisi Ali Emre Yanar, endirekt serbest vuruş kullanmak için topu yere koydu. O sırada ofsayt kararı verilmemiş olduğunu bilen Kolovos, yerdeki meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Taraftarlar, futbol sahalarında böylece ender görülen bir ana tanıklık etmiş oldu.

Öte yandan Kocaelispor'un golü, sosyal medyada çok konuşulanlar listesinde saatlerce üst sıralarda kendine yer buldu. - KOCAELİ

Kocaelispor'un garip golü yankı uyandırdı
Kocaelispor'un garip golü yankı uyandırdı
Kocaelispor'un garip golü yankı uyandırdı
Kocaelispor'un garip golü yankı uyandırdı

YORUMLAR
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Kocaelispor ile Altınordu arasında oynanan maçta benzeri görülmemiş gol! Spiker bile şaştı kaldı Kocaelispor ile Altınordu arasında oynanan maçta benzeri görülmemiş gol! Spiker bile şaştı kaldı Altınordu stresten kurtulamadı Altınordu stresten kurtulamadı

Altınordu, Spor Toto, Medya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kocaelispor'un garip golü yankı uyandırdı - Son Dakika


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