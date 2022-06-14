Kocasinan Gençlikspor deplasmandan 3 puanla döndü - Son Dakika
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Kocasinan Gençlikspor deplasmandan 3 puanla döndü

14.06.2022 08:27
Kocasinan Gençlikspor deplasmandan 3 puanla döndü

Kayseri 1. Amatör Küme B Grubunda ligin 14. haftasında oynanan müsabakada Kocasinan Gençlikspor, deplasmanda Yerköyspor'u 1-0 mağlup ederek liderliğe yükseldi.

Kayseri 1. Amatör Küme B Grubunda ligin 14. haftasında oynanan müsabakada Kocasinan Gençlikspor, deplasmanda Yerköyspor'u 1-0 mağlup ederek liderliğe yükseldi.

Stat: Yahyalı İlçe Stadı

Hakemler: Volkan Oğuz, Serkan Yıldırım, Kadir Çelikbaş

Yerköyspor: Ayhan Baklacı, Mustafa Tellioğlu, M. Arif Atılgan, Ali Benli, Onur Kişi, Ahmed Asaa, (Adem Erül dk.75), Ahmet Emin Karaca, (Erhan Altıntaş dk.75), A. Furkan Sürdem, Onur Bağçı, (Samet Erül dk.53), Burak Alma, Metehan Yörükoğlu

Kocasinan Gençlikspor: Alpaslan Ötüken, Mustafa Pelen, (E. Osman dk. 36) Ahmet Kahveci, Cankat Yalçın, Bayram Altundağ, Batuhan Öztürk, (Mustafa Aktaş dk.46) Ersin Taşdemir, Seyit Bilecen, (Musa Küpeli dk.48), Ramazan Bulmuş, Ahmet Soyak, (Okan Duran dk.75), Şerafettin Sevim, (Murat Çakmak dk.78)

Goller: Şerafettin Sevim (dk.18) (Kocasinan Gençlikspor) - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Kocasinan, Hisarcık, Yahyalı, Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocasinan Gençlikspor deplasmandan 3 puanla döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocasinan Gençlikspor deplasmandan 3 puanla döndü - Son Dakika
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