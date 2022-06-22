Milli sporcusu Ayşe İzel Bilgiç, İtalya'da tarih yazdı - Son Dakika
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Milli sporcusu Ayşe İzel Bilgiç, İtalya'da tarih yazdı

22.06.2022 15:32
Milli sporcusu Ayşe İzel Bilgiç, İtalya'da tarih yazdı

Türkiye'yi temsil eden Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Sporcusu Ayşe İzel Bilgiç, TT Union U15 Championships müsabakalarında takım halinde dördüncü, Tek Bayanlarda ise üçüncü oldu.

Türkiye'yi temsil eden Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Sporcusu Ayşe İzel Bilgiç, TT Union U15 Championships müsabakalarında takım halinde dördüncü, Tek Bayanlarda ise üçüncü oldu. Spora ve sporcuya verdiği destekle dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, başarıdan dolayı Bilgiç'i tebrik ederek, "Spor yatırımlarımız, başarılarla taçlanıyor" dedi.

Türkiye tarihinde Avrupa Şampiyonası Yıldız Bayan kategorisinde ve Akdeniz Oyunları'nda ülkemize madalyalar kazandıran Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Bayan Masa Tenisi Sporcusu Özge Yılmaz'ın ardından bu sefer de Ayşe İzel Bilgiç, Avrupa'da tarih yazdı. Milli Takımı temsil eden Ayşe İzel Bilgiç, 18-24 Haziran 2022 tarihlerinde İtalya'nın Rimini Kentinde devam eden mediterranian TT Union U15 Championships müsabakalarında takım halinde dördüncü, Tek Bayanlarda ise üçüncü oldu. Akdeniz Oyunları'nda performansıyla dikkat çeken Ayşe İzel Bilgiç, Kayseri'yi ve Türkiye'yi bir kez daha gururlandırdı.

Ayşe İzel Bilgiç'i tebrik eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Milli Takım sporcularımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Takımımız ve Milli sporcularımız, elde ettiği başarılar sayesinde adlarını tarihe altın harflerle yazdırmaya devam ediyor. Kocasinan Belediyesi olarak spora yaptığımız hizmetler, meyvelerini veriyor. Sportif alanda birçok branşta başarı üstüne başarı elde ediyoruz. Bilindiği üzere kulübümüz sayesinde Kayseri, masa tenisinde Türkiye sıralamasında en başarılı il unvanını taşıyor. Bu vesileyle gerek Kocasinan Belediyesi olarak gerek ise şahsım olarak her zaman sporcularımızın yanındayız" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

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