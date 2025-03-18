Kocasinan Şimşekspor Şampiyonluğa Yaklaşmışken - Son Dakika
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Kocasinan Şimşekspor Şampiyonluğa Yaklaşmışken

Kocasinan Şimşekspor Şampiyonluğa Yaklaşmışken

Kayseri Süper Amatör Küme Play-Off'unda Kocasinan Şimşekspor liderliğini sürdürdü, Esen Metalspor kaybetti.

18.03.2025 16:59
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Kayseri Süper Amatör Küme Play-Off grubu 4. hafta maçları oynandı. Kocasinan Şimşekspor haftayı galibiyetle kapatırken, Esen Metalspor ise Hacılar Erciyesspor'a mağlup oldu. Şampiyonluk kupasını kaldırmak için Kocasinan Şimşekspor'a 1 puan yetecek.

Kayseri Süper Amatör Küme Play-Off Grubu 4. hafta maçları oynanırken, şampiyonluk düğümü çözülmek üzere. Lider Kocasinan Şimşekspor rakibi Özvatanspor'u 4-1 yenerken takipçisi Esen Metalspor ise Hacılar Erciyesspor'a 2-1 mağlup oldu. Play-Off grubu 4. hafta maçında 9 puanlı Kocasinan Şimşekspor, 3 puanlı Özvatanspor ile karşılaştı. Argıncık 2 nolu sahada oynanan maçta galibiyete erişen taraf Kocasinan Şimşekspor oldu. Sarı siyahlı takıma galibiyeti getiren golleri İzzet Karagül, Bulut Akbaş, Batuhan Kaya ve Hüseyin Barış Temizyürek attı. Özvatanspor'un tek golü ile 78. dakikada Ramazan Durdu'dan geldi. Süper Amatör Küme Play-Off 4. hafta 2. maçında Hacılar Erciyesspor ile Esen Metalspor karşılaştı. Şampiyonluk hesapları yapan Esen Metalspor'un 1.dakika içerisinde Süleyman Yasa ile bulduğu gole Alper Durdu ile yanıt veren Hacılar Erciyesspor, Abdullah Gürbüz ile ikinci golü buldu ve 3 puanı alan taraf oldu.

Bu sonuçla Kocasinan Şimşekspor 12 puana erişti. Esen Metalspor ise 6 puanda kaldı. Play-Off grubunun tamamlanmasına 2 hafta kala Kocasinan Şimşekspor 1 puan alırsa 2024-2025 sezonu şampiyonu olacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kocasinan Şimşekspor Şampiyonluğa Yaklaşmışken - Son Dakika

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