Galatasaray'ın Konyaspor'a konuk olduğu mücadelede sarı-kırmızılıların golcüsü Bafetimbi Gomis, maçta ilginç anların yaşanmasına sebep oldu.
Karşılaşmanın 16. dakikasında Bafetimbi Gomis, rakip ceza sahasında topla buluştu. Rakiplerini ekarte eden golcü bir anda durarak topu eline aldı. Hakem Ali Şansalan'ın düdüğünü çaldığını zanneden Fransız golcü, düdük çalmadığını fark edince büyük üzüntü yaşadı. Konyaspor'un serbest vuruş kazandığı pozisyon sonrası Bafetimbi Gomis tüm takım arkadaşlarından özür diledi.
Son Dakika › Spor › Konya-Galatasaray maçında Gomis kendi yaptığı harekete şaştı kaldı! Bir anda topu eline aldı - Son Dakika