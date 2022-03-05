Konya-Galatasaray maçında Gomis kendi yaptığı harekete şaştı kaldı! Bir anda topu eline aldı - Son Dakika
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Konya-Galatasaray maçında Gomis kendi yaptığı harekete şaştı kaldı! Bir anda topu eline aldı

05.03.2022 19:44
Konya-Galatasaray maçında Gomis kendi yaptığı harekete şaştı kaldı! Bir anda topu eline aldı

Konyaspor-Galatasaray maçında Gomis topu bir anda eline aldı. Hakem Ali Şansalan'ın düdük çaldığını zannederek topu aldı ardından böyle bir olayın olmadığını anlayınca da takım arkadaşlarından özür diledi.

Galatasaray'ın Konyaspor'a konuk olduğu mücadelede sarı-kırmızılıların golcüsü Bafetimbi Gomis, maçta ilginç anların yaşanmasına sebep oldu.

TAKIM ARKADAŞLARINDAN ÖZÜR DİLEDİ

Karşılaşmanın 16. dakikasında Bafetimbi Gomis, rakip ceza sahasında topla buluştu. Rakiplerini ekarte eden golcü bir anda durarak topu eline aldı. Hakem Ali Şansalan'ın düdüğünü çaldığını zanneden Fransız golcü, düdük çalmadığını fark edince büyük üzüntü yaşadı. Konyaspor'un serbest vuruş kazandığı pozisyon sonrası Bafetimbi Gomis tüm takım arkadaşlarından özür diledi.

YORUMLAR
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Domenec Torrent, kadro tercihiyle ilgili konuştu: Hayatımda ilk kez görüyorum Domenec Torrent, kadro tercihiyle ilgili konuştu: Hayatımda ilk kez görüyorum Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 - Galatasaray: 0 (Maç devam ediyor) Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 - Galatasaray: 0 (Maç devam ediyor)

Bafetimbi Gomis, Ali Şansalan, Galatasaray, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konya-Galatasaray maçında Gomis kendi yaptığı harekete şaştı kaldı! Bir anda topu eline aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya-Galatasaray maçında Gomis kendi yaptığı harekete şaştı kaldı! Bir anda topu eline aldı - Son Dakika
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