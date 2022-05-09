Konya Yarı Maratonu geliri otizmli bireylere aktarılacak - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek Konya Yarı Maratonu'nun kayıt geliri, otizmli bireyler için harcanacak.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonunun (ACES Europe) Konya'yı "2023 Dünya Spor Başkenti" ilan ettiğini hatırlatıp, hem 2022 hem de 2023 yılında önemli spor faaliyetlerine ev sahipliği yapacaklarını söyledi.

Toplam 56 ülkeden 3 bine yakın sporcunun katılımıyla 9-18 Ağustos'ta düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın, Konya tarihinde gerçekleştirilecek en önemli spor organizasyonu olacağına değinen Altay, Konya Yarı Maratonu'nu yapacakları için de memnuniyet duyduklarını belirtti.

15 Mayıs'ta düzenlenecek Konya Yarı Maratonu'na ilişkin bilgi veren Altay, şöyle konuştu:

"Bundan sonra inşallah her yılın mayıs ayında bu organizasyonu düzenlemeyi planlıyoruz. Organizasyonumuzun sloganı da 'Hareketin merkezinde ol'. Bu organizasyonumuzun şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hem bölgesel hem de ulusal düzeyde oldukça ilgi görüyor. 15 Mayıs Pazar günü saat 09.00'da başlayacak 21 kilometrelik Konya Yarı Maratonu'yla birlikte eş zamanlı olarak 10 Kilometre Koşusu'nu, saat 13.00'te de Halk Koşusu'nu düzenleyeceğiz. Bu dev organizasyon 3 kategoride de halka açık olacak."

Altay, 21 kilometrelik yarı maratonunMevlana Kültür Merkezi'nden başlayacağını ve yine burada tamamlanacağını aktararak, "Konya modeli belediyecilik anlayışıyla yaptığımız işin bir sosyal faydası olmasını önemsiyoruz. Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfı, Türkiye'nin otizmli çocuklarla ilgili en kapsamlı, en çok hizmet veren vakfı ve maratonumuzun da paydaşı. Maratonumuzun kayıtlarından sağlanacak gelir de SOBE Vakfı'mıza aktarılacak. Böylece vatandaşlarımız Halk Koşusu ile hem şehrimizin güzelliklerini görecek hem de çocuklarımızın hayatlarına bir ışık yakmış olacak." ifadelerini kullandı.

Organizasyon kapsamındaki 10 Kilometre Koşusu ve Halk Koşusu'na kayıtların "www.konyayarimaraton.com" adresinden devam ettiğini anlatan Altay, "Bu doğrultuda hem bölgesel hem de ulusal düzeyde oldukça rağbet görecek ve koşu sporlarına önemli katkı sunacak maratonu 15 Mayıs'ta başlatmak için sabırsızlanıyoruz. Maratonun belki de en anlamlı yanı kayıt ücretlerinin otizm alanında Türkiye'nin en kapsamlı ve en büyük merkezi olan SOBE Vakfı'na aktarılacak olması. Bu kapsamda kayıt yaptıran herkes aynı zamanda bir SOBE Vakfı gönüllüsü de olacak. Bunu da en az maraton kadar önemsiyoruz." şeklinde konuştu.

Altay, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destekçisi olduğu maratonun diğer paydaşlarının Türkiye Atletizm Federasyonu, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Türkiye Spor Yazarları Derneği olduğunu kaydetti.

SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak ise maratonun katılımcı sayısının fazla olmasının kendileri için önemli olacağını vurgulayarak, "Konyalı hemşerilerimizi bu açıdan da katılım sağlamaya davet ediyorum." dedi.

Toplantıda, Türkiye Atletizm Federasyonu Asbaşkanı Arif Alpkılıç, Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Remzi Ay ve Türkiye Spor Yazarları Derneği Konya Şube Başkanı Murat Dönmez de yer aldı.