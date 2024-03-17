Konyaaltı Belediyespor, deplasmanda Üsküdar Belediyespor'u 35-30 yendi - Son Dakika
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Konyaaltı Belediyespor, deplasmanda Üsküdar Belediyespor'u 35-30 yendi

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Konyaaltı Belediyespor, Üsküdar Belediyespor'u deplasmanda 35-30 mağlup etti. Çamlıca Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, Konyaaltı Belediyespor'un 18-12 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda da üstün performansını sürdüren Konyaaltı Belediyespor, karşılaşmayı 35-30 kazandı.

17.03.2024 22:33  Güncelleme: 22:34
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Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Konyaaltı Belediyespor, deplasmanda Üsküdar Belediyespor'u 35-30 yendi.

Çamlıca Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 18-12 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Konyaaltı Belediyespor, karşılaşmayı 35-30 kazandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Konyaaltı Belediyespor, deplasmanda Üsküdar Belediyespor'u 35-30 yendi - Son Dakika

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