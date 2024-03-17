Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Konyaaltı Belediyespor, deplasmanda Üsküdar Belediyespor'u 35-30 yendi.
Çamlıca Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 18-12 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Konyaaltı Belediyespor, karşılaşmayı 35-30 kazandı.
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından saha içerisinde yaşanan olaylar büyük bir karışıklığa sebep oldu. Fenerbahçe'nin 3-2 galip geldiği maçın sonrasında Trabzonspor taraftarları sahaya inerek Fenerbahçeli futbolcularla arbede yaşadı. Güvenlik güçleri olayları kontrol altına almakta zorlandı.
Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk ettiği maçta 3-2 mağlup oldu. Galatasaray ise Kasımpaşa'yı 4-3 yenerek liderliğini sürdürdü. Ligdeki diğer maçların sonuçları ve puan durumu da açıklandı.
Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı maç sonrasında Trabzonsporlu taraftarlar, sahaya girerek sevinen Fenerbahçeli futbolculara saldırdı. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Michy Batshuayi ise, kendisine saldırdığını düşündüğü bir Trabzonspor taraftarına döner tekme attı.
Trendyol Süper Lig'de konuk olduğu Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, ligdeki yenilmezlik serisini 19 maça çıkardı. Sarı-lacivertliler, gol düellosuna sahne olan maçta Fred'in 2 ve Michy Batshuayi'nin de tek golüyle 3-2 kazanarak puanını 79'a çıkardı. Fenerbahçe, son 19 maçta sadece beraberlikler yaşayarak Trabzonspor'u da mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, bordo-mavilileri 3 yıl sonra deplasmanda kazandı. Fenerbahçe'nin gollerini Fred ve Michy Batshuayi attı. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 79'a yükselterek zirve yarışını sürdürdü.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 yenildi. Maçta Fenerbahçe'nin gollerini Fred ve Batshuayi atarken, Trabzonspor'un gollerini Enis Bardhi ve Trezeguet kaydetti.
Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı maç sonrasında Trabzonsporlu taraftarlar, sahaya girerek sevinen Fenerbahçeli futbolculara saldırdı. Fenerbahçeli futbolcular, saldıran taraftarların arasından soyunma odasına gitmeye çalıştı.
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Altay'ı 2-0 mağlup etti. Sakaryaspor'un gollerini Kasongo ve Del Valle attı.
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Sakaryaspor, evinde konuk ettiği Altay'ı 2-0 mağlup etti. Sakaryaspor'un gollerini Kasongo ve Del Valle attı.
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