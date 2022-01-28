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Konyaaltı İzmir'de galibiyet arıyor - Son Dakika

Konyaaltı İzmir'de galibiyet arıyor

28.01.2022 11:49
Konyaaltı İzmir'de galibiyet arıyor

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele eden Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, ikinci yarının ilk maçında deplasmanda karşılaşacağı İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü maçından galibiyetle dönmek istiyor.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele eden Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, ikinci yarının ilk maçında deplasmanda karşılaşacağı İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü maçından galibiyetle dönmek istiyor.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin ilk yarısını 16 puan ile dördüncü sırada tamamlayan Konyaaltı Belediyespor, sezonun ikinci yarısının ilk maçında deplasmanda İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ile karşılaşacak. İlk yarıda Antalya'da oynanan karşılaşmayı 26-24 skorla kazanan Mavi Kelebekler, deplasmanda da galip gelerek zirve mücadelesini sürdürmek istiyor.

"Başkan takıma inanıyor"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, takımın İzmir'den iyi bir skorla döneceğine inandığını söyledi. Esen, "Takımımızın ilk yarıda bazı maçlardan aldığı beklenmedik sonuçlara üzülsek de bu kadronun sıralamadaki yerinin daha üst sıralar olduğuna inanıyoruz ve takımımıza güveniyoruz. Mavi Kelebekler'imizin İzmir'den galibiyetle dönerek yeniden zirve mücadelesine ortak olacağını umuyorum. Sezonun ikinci yarısının bütün takımlara hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Sezon sonu hedefi"

Antrenör Birol Ünsal da İzmir'e mutlak galibiyet hedefiyle gittiklerini söyledi. Ünsal, "Son oynadığımız maçımızdan hastalık ve sakatlıklar nedeniyle talihsiz bir skorla ayrıldık. Bu sonuçla zirveden biraz uzaklaştık ama ikinci yarıda bütün maçlarımızı kazanarak sezonu en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Bütün takımlarımıza başarılı ve sakatlıksız bir ikinci yarı dilerim" diye konuştu.

"Maç canlı yayında"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ile Konyaaltı Belediyespor arasında 29 Ocak Cumartesi günü saat 16.30'da İzmir Celal Atik Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmayı hentbol severler, Konyaaltı Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden canlı takip edebilecek. - ANTALYA

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı, Hentbol, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Konyaaltı İzmir'de galibiyet arıyor - Son Dakika Spor


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