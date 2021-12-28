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Konyaaltı'nda ücretsiz tenis kortu - Son Dakika

Konyaaltı'nda ücretsiz tenis kortu

28.12.2021 12:29
Konyaaltı'nda ücretsiz tenis kortu

Konyaaltı Belediyesi her yaştan vatandaşın yararlanabilmesi için ücretsiz kort imkanı sunuyor.

Konyaaltı Belediyesi her yaştan vatandaşın yararlanabilmesi için ücretsiz kort imkanı sunuyor.

Konyaaltı Belediyesi, sporun çeşitli dallarında vatandaşların kullanımına parklarda basketbol sahaları, fitness spor aletleri ve çeşitli oyun gruplarının yanı sıra ücretsiz tenis kortlarını halkın kullanımına sunuyor. Konyaaltı Belediyesi, 'Tenis Kortları Randevu Sistemi' uygulamasıyla vatandaşlar, Akdeniz Bulvarı Bileydi Parkı içerisinde yer alan tenis kortlarında tenis oynama imkanı buluyor.

"Randevulu sistem"

Tenis oynamak isteyen vatandaşların çoğu zaman oyun sahası bulmakta güçlük çektiğine işaret eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, bu sorunu ücretsiz tenis kortuyla çözdüklerini söyledi. Esen, vatandaşların Bileydi Parkı içerisinde yer alan tenis kortları için ilgili numaradan randevu aldıktan sonra, partnerleriyle tenis oynayabildiklerini kaydetti. Konyaaltı Belediyesi'nin bu hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların telefondan randevu oluşturmalarının yeterli olduğunu kaydeden Esen, tenis kortlarının 09: 00 ile 22: 00 saatleri arası hizmete açık olduğunu söyledi. - ANTALYA

Konyaaltı'nda ücretsiz tenis kortu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Konyaaltı'nda ücretsiz tenis kortu - Son Dakika Spor


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