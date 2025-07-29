Konyaspor Avusturya\'da Hazırlıklara Devam Ediyor

Konyaspor, yeni sezon çalışmalarına Avusturya'da devam ediyor.

Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen günün antrenmanı, koşu ve ısınma ile başladı. İki grupta oynanan 8'e 3 oyun ve 10'a 10 oyun ile devam eden antrenman, turnuva maçı ile sona erdi.

Yeşil-beyazlı ekip, günün ikinci antrenmanını TSİ 19.30'da yapacak. - KONYA