Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz'dan Mourinho'ya olay yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz'dan Mourinho'ya olay yanıt

Geniş Video İzle

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun kendisi hakkındaki ''Başkanları şikayet ettiyse muhtemelen futbolu biraz daha iyi bilmesi gerekiyor'' sözlerine yanıt verdi. Korkmaz, ''Bizim ülke olarak Jose Mourinho'dan beklentilerimiz gelip sokak ağzı ile konuşması değil. Futbolu onun kadar bilmiyorum ama camiam için her türlü konuşmayı yapacağım'' dedi.

14.01.2025 18:32  Güncelleme: 18:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasının kapanış maçında deplasmanda Konya spor'u 3-2 yenerken, karşılaşmanın hakemi Direnç Tonusluoğlu'nun verdiği kararlar yeşil-beyazlı kulübün başkanı Ömer Korkmaz'ın tepkisini çekti. Mourinho'nun hakkında demeç verdiği Korkmaz, Portekizli teknik adamın kendisiyle ilgili sözlerine yanıt verdi.

"SAHADA, VAR ODASINDA HAKEM YOK"

Müsabakada Fenerbahçeli oyuncu Edin Dzeko'nun kırmızı kart görmesi gerektiğini savunan Korkmaz, maçın ardından yaptığı açıklamada "Sahada, VAR odasında hakem yok. Korner olmayan bir pozisyondan gol yiyoruz. Bunlarla nereye kadar gideceğiz bilmiyorum. Oyuncular kendi kararlarını kendileri verse, Fenerbahçeliler kendilerini iki kişi eksik bırakabilirlerdi. Bir Anadolu takımı sahada daha ne kadar mücadele edebilir? Bugün Prip'e atılan dirsek Kadıköy'de Fenerbahçe'nin bir oyuncusuna atılsa o penaltıyı veremeyecek miyiz?" diye konuşmuştu.

MOURINHO'DAN ÖMER KORKMAZ'A: FUTBOLU BİRAZ DAHA İYİ BİLMESİ GEREKİYOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ise düzenlediği basın toplantısında Ömer Korkmaz'ın hakemlere yönelik eleştirisinin sorulması üzerine, "Başkanları şikayet ettiyse muhtemelen futbolu biraz daha iyi bilmesi gerekiyor. Çünkü dile getirdiği muhtemel penaltıdan önce o pozisyonun başında Tadic'e yapılan bir faul vardı. Dolayısıyla bizim lehimize frikik olması gerekiyordu. Bir penaltı olmaması gerekiyordu.Hakem hakkında şikayet ettiyse kendisi yanılıyor. Çünkü hafta boyunca, 'Beraberlik için dua etmemiz gerekiyor, bir puan bizim için iyi olur.' demişti ama bugün takımı sıfır puan aldı. Dolayısıyla kendi hakkında şikayet etmesi gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.,

"ÜLKE OLARAK MOURINHO'DAN BEKLENTİMİZ SOKAK AĞZI DEĞİL"

Başkan Korkmaz'dan Mourinho'nun bu sözlerine yanıt geldi. Radyaspor'a konuşan Korkmaz, "Bizim ülke olarak Jose Mourinho'dan beklentilerimiz gelip sokak ağzı ile konuşması değil. Tabii ki bizler futbolu onlar kadar bilmiyoruz. Tüm spor kamyonunun birleştiği bir konu var ki Konyaspor'un hakkının gasp edildiği. Futbolu onun kadar bilmiyorum ama camiam için her türlü konuşmayı, her türlü sahiplenmeyi yapacağım" sözleriyle Portekizli teknik adama yanıt verdi.

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz\'dan Mourinho\'ya olay yanıt

Trendyol Süper Lig, Direnç Tonusluoğlu, Jose Mourinho, Ömer Korkmaz, Fenerbahçe, Konyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz'dan Mourinho'ya olay yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (32)

  • Rize:
    Rizesporlu olarak Fenerbahçe'ye de sempatim vardı. Çok net haksız kazandığı Konya maçından sonra kibirli ve adaletsiz tavırları, gsnin başakşehir maçında doğranmasına rağmen gsnin kayırıldığını söylemeleri onları berbat gösterdi. 312 4 Yanıtla
  • Muhammedd:
    Sadece AYRICALIK istediklerini ispatladı Fenerbahçe yönetimi ve Mourinho. 263 4 Yanıtla
  • Mehmet Ali:
    Özkan Sümer: "Fenerbahçe haksızlığı hak olarak kabullenmiş bir kulüptür." 243 8 Yanıtla
    Ayhan Tezcan:
    hasdir oradan kolpacilar 0 24
  • Sergen:
    Tüm hakem yorumcuları ve FBli yorumcular: Konya'nın penaltısı verilmeliydi, Kostic Dzeko kırmızı görmeliydi, avuta giden topa korner verildi FB gol attı diyor. Mourinyo hakem iyiydi, Konya başkanı şikayetçiyse anlamıyor diyor. Bizim milleti aşapıylayıp duruyor. Tek dertleri sadece bize AYRICALIK ver bize puan kazandır TFF çağrısıdır. 225 6 Yanıtla
    Erol MARASLI:
    Herhalde Mustafa çulcu ile ili gücü fesat çıkarmak olan Ahmet çakarı dinledin.pozisyonu birde Erman toroglundan dinle 0 35
    Karşıyakalı:
    Erol, ermanı klavuz kabul ediyorsan 2 senedir fb kayrılıyor hakemle yarışta tutuluyor fb hakemle maç kazanırken algıyı iyi yönetiyor diyen adamdı. çoğunluğu ve kendi ahlaki değerlerini klavuz al. bu hafta fbye maçı hakem kazandırdı, gsye hakem puan kaybettirmeye çalıştı başaramadılar. çıkarınıza göre konuşup kul hakkı yemeyin boşa. 24 0
  • Ender Kervancıoğlu:
    Mourinho Türkiyeye düşene kadar zaten küçüldükçe küçülmüştü. Şimdi tümden acıyorum. Teknik adamlığı kalamdığı gibi kişilik karakteri de sıfıra inmiş. Acu Ali Jose üçlüsü sizin hakkınızdan Galatasaray gelir. 159 6 Yanıtla
  • Muhammedd:
    Dzeko'nun ayağına bastığı oyuncu için umarım tekmeliklerin karbondandır diye Konyalı oyuncuyu paylaşsana Morinyo. Nerde sende o ADİL yaklaşım? 114 4 Yanıtla
  • Furkan Selvi:
    Fenerbahçe’yi bu kadar itici bir takım yapmayı nasıl başardınız? Bir Galatasaraylı olarak ezeli rakip olarak gördüğümüz fenerbahçenin yönetici ve söz sahipleri hiç bir zaman bu kadar ucuz ve kalitesiz gözükmediler. Sportif başarısızlık bir kenara sırf bu tavırları bile Türk futboluna zarar veriyor. 101 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:12 Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar
22:59 Netanyahu pes etti: Gazze’de ateşkes artık an meselesi Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi
22:30 Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu
21:39 Küle dönen Los Angeles’ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir
19:34 Rusya’dan PKK’ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
09:27 Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu
09:27 Sözleriyle gündem olan Mourinho’nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor
09:20 AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi
09:17 Fatih Terim’in takımında ayrılık Fatih Terim'in takımında ayrılık
08:57 Menzil Cemaati’nde taşlı sopalı inşaat kavgası Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası
08:55 Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak
08:42 Kostic’in pozisyonu penaltı mı değil mi Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti Kostic'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
08:06 Edirne ve Kırklareli’nde okullara kar tatili Edirne ve Kırklareli'nde okullara kar tatili
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2025 05:54:06. #1.13#
SON DAKİKA: Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz'dan Mourinho'ya olay yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.