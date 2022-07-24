Konyaspor, BATE Borisov maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
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Konyaspor, BATE Borisov maçı hazırlıklarına devam etti

24.07.2022 15:53
Konyaspor, BATE Borisov maçı hazırlıklarına devam etti

Arabam.com Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Belarus ekibi BATE Borisov ile sahasında oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Arabam.com Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Belarus ekibi BATE Borisov ile sahasında oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Çabukluk hareketleri ve topla oyunla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Konyaspor, BATE Borisov'u 28 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda ağırlayacak.

YORUMLAR
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İlhan Palut: 'İlk bölümünü ciddi bir avantajla bitirmiş olduk' İlhan Palut: 'İlk bölümünü ciddi bir avantajla bitirmiş olduk' Konya haberi: UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Arabam.com Konyaspor, Belarus ekibi BATE Borisov'u 3-0 yendi. Konya haberi: UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Arabam.com Konyaspor, Belarus ekibi BATE Borisov'u 3-0 yendi.
Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, İlhan Palut, Konyaspor, Belarus, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor, BATE Borisov maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konyaspor, BATE Borisov maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
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