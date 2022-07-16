Konyaspor, BATE Borisov maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Konyaspor, BATE Borisov maçının hazırlıklarına başladı

16.07.2022 17:03
Konyaspor, BATE Borisov maçının hazırlıklarına başladı

Konyaspor, UEFA Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda oynayacağı BATE Borisov maçı hazırlıklarına başladı.

Konyaspor, UEFA Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda oynayacağı BATE Borisov maçı hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'i 3'üncü sırada bitirdiği için UEFA Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'na katılmayı hak eden Konyaspor, 21 Temmuz Perşembe günü Belarus temsilcisi BATE Borisov karşılaşacak. Yeşil-beyazlı ekip maçın hazırlıklarına Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Medipol Başakşehir ile oynanan hazırlık maçında ilk 11'de başlayan futbolcular düz koşu yaparken, diğer futbolcular teknik direktör İlhan Palut yönetiminde aktivasyon ve CORE ısınma çalışması yaptı. Dar alanda oyunla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.Yarını izinli geçirecek ekip, pazartesi günü  BATE Borisov maçı hazırlıklarına devam edecek.


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Başakşehir hazırlık maçında Konyaspor'u tek golle geçti Başakşehir hazırlık maçında Konyaspor'u tek golle geçti Maribor, Shakhtyor Soligorsk'u 2 golle geçti Maribor, Shakhtyor Soligorsk'u 2 golle geçti
Kaynak: DHA

Konyaspor, Belarus, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor, BATE Borisov maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konyaspor, BATE Borisov maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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