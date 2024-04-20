Konyaspor, Corendon Alanyaspor\'a 2-0 mağlup oldu

Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları 5. ayak mücadelesi sağanak altında start aldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 5. ayak yarışları sağanak altında başladı. 34 yelkenli yat ve 300 sporcu yarışlara katıldı. Yatlar, rüzgara göre belirlenen parkurda mücadele etti ve finişe geldi. İlk gün hava şartları nedeniyle tek yarış yapıldı. Yarışlar yarın koy içi ve koy dışında gerçekleştirilecek yarışlarla tamamlanacak.