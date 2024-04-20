Konyaspor, Corendon Alanyaspor\'a karşı 1-0 geride

Bandırmaspor ve Tuzlaspor Teknik Direktörleri Maç Sonrası Açıklamalarda Bulundu

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Bandırmaspor ile Tuzlaspor arasında oynanan maçın ardından iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında konuştu. Bandırmaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, hedeflerinden sapmadıklarını ve süper lige çıkmak istediklerini belirtirken, Tuzlaspor Kaleci Antrenörü Mazhar Sevgi ise oyuncularının iyi mücadele ettiğini ve daha fazla gol atabileceklerini ifade etti.