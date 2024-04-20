Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor, Corendon Alanyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
28. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan yaptığı atakta, Oğuz pasını ceza sahası içine giren Hassan'a aktardı. Hassan'ın şutunda meşin yuvarlak son anda defansa çarptı.
37. dakikada Konyaspor'un sol kanattan gelişen atağında Guilherme pasını Ethemi'ye gönderdi. Ethemi'nin son çizginden yaptığı ortada meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'da kaldı.
45+1. dakikada Oğuz Aydın, sağ kanattan ceza sahası içine ortasında topu alan Hadergjonaj'ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Mehmet Salih Mazlum, Ali Tuna
Konyaspor: Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Hadebe, Guilherme, Nzonzi, Soner Dikmen, Ndao, Oğulcan Ülgün (Cicaldau dk. 10), Ethemi, Sambou
Yedekler: Mehmet Erdoğan, Yunus Mallı, Prip, Cikalleshi, Cebrail Karayel, Kahraman Demirtaş, Ahmet Oğuz, Damjanovic, Moreno
Teknik Direktör: Fahrudin Omeroviç
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec, Richard, Janvier, Oğuz Aydın, Efecen Karaca, Yunus Özdemir, Hassan
Yedekler: Yunus Karagöz, Lima, Novais, Ui-jo, Sisto, Fatih Aksoy, Eduardo, Yunus Bahadır, Anderson, Mert Torlak
Teknik Direktör: Orhan Çıkrıkçı
Gol: Hadergjonaj (dk. 45+1) (Alanyaspor) - KONYA
Son Dakika › Spor › Konyaspor, Corendon Alanyaspor'a karşı 1-0 geride - Son Dakika
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 5. ayak yarışları sağanak altında başladı. 34 yelkenli yat ve 300 sporcu yarışlara katıldı. Yatlar, rüzgara göre belirlenen parkurda mücadele etti ve finişe geldi. İlk gün hava şartları nedeniyle tek yarış yapıldı. Yarışlar yarın koy içi ve koy dışında gerçekleştirilecek yarışlarla tamamlanacak.
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Erzurum'da düzenlenen Okul Sporları Yıldız Erkekler Futsal Bölge Müsabakalarında grup birincisi olan Patnos YİBO oyuncularını tebrik etti. Kökrek, oyuncuların gösterdiği azim ve mücadeleden gurur duyduğunu belirterek, başarılarının devamını diledi.
Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 1. Ayak Yarışları Bilecik'te başladı. Yarışlar öncesi magazin startı etkinliği düzenlendi.
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Bandırmaspor ile Tuzlaspor arasında oynanan maçın ardından iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında konuştu. Bandırmaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, hedeflerinden sapmadıklarını ve süper lige çıkmak istediklerini belirtirken, Tuzlaspor Kaleci Antrenörü Mazhar Sevgi ise oyuncularının iyi mücadele ettiğini ve daha fazla gol atabileceklerini ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?