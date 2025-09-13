Konyaspor, Corendon Alanyaspor ile Karşılaşıyor - Son Dakika
Konyaspor, Corendon Alanyaspor ile Karşılaşıyor

13.09.2025 21:01
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor, sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırladı. İlk yarıda Alanyaspor'un Uchenna Ogundu'nun 27. dakikada kaydettiği golle 1-0 önde olduğu maçta, Konyaspor'un çabaları sonuç vermedi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada orta sahada topu alan Umut Nayir'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ndao'nun şutunu Ertuğrul Taşkıran kurtardı.

27. dakikada sağ kanatta topla buluşan Enes Keskin'den pası alan Ogundu, Adil'i geçerek ceza sahasına girdi. Kaleci Deniz Ertaş'la karşı karşıya kalan Ogundu'nun şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

40. dakikada Uğurcan Yazğılı'nın uzun pasında sol kanatta topla buluşan Enis Bardhi'nin ceza sahası dışının sol çaprazından vurduğu şutta top üstten auta gitti.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Halil Umut Meler, Hüseyin Aylak, Ali Can Alp

Konyaspor: Deniz Ertaş, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Enis Bardhi., Guilherme Sitya, Alassane Ndao, Bazoer, Umut Nayir, Yhoan Andzouana, Bjorlo, Melih İbrahimoğlu

Yedekler: Bahadır Güngördü, Yasir Subaşı, Tunahan Taşcı, Marius Stefanescu, Mücahit İbrahimoğlu, Josip Calusic, Marko Jevtovic, Melih Bostan, Jin-ho Jo, Jackson Muleka

Teknik Direktör: Recep Uçar

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Nuno Lima, Fidan Aliti, Enes Keskin, Hwang, Uchenna Ogundu, İbrahim Kaya, Makouta, Ümit Akdağ, Maestro, Yusuf Özdemir

Yedekler: Paulo Victor, İzzet Çelik, Efecan Karaca, Steve Mounie, Güven Yalçın, Meschack Elia, Ianis Hagi, Nicolas Janvier, Fatih Aksoy, Bruno Viana

Teknik Direktör: Joao Pereira

Gol: Uchenna Ogundu (dk. 27) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Morten Bjorlo (dk. 44) (Konyaspor), Makouta (dk. 45+2) Alanyaspor - KONYA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
