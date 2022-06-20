Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı - Son Dakika
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Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı

20.06.2022 18:47
Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı

Konyaspor, Süper Lig'de 2022-2023 sezonu hazırlıklarına başladı.

Konyaspor, Süper Lig'de 2022-2023 sezonu hazırlıklarına başladı.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve kuvvet çalışmasıyla başladı.

Dayanıklılık koşularıyla devam eden idman, dar alanda oyunun ardından aerobik koşu ile sona erdi.

Antrenmana izinli olan oyuncular katılmazken, Abdülkerim Bardakcı ise takımdan ayrı atletik performans antrenörü Gökhan Alaş gözetiminde çalıştı.

Öte yandan antrenmana, altyapıdan Azat Toprak, Mevlana Halis Erdoğdu, Abdülsamet Kaya, Oğuzhan Şahin Uzun, Çağdaş Şendur, Ataberk Karababa ve Ozan Özşen de katıldı.

Konyaspor, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı - Son Dakika

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