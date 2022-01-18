Ankara doğumlu olan ve Gençlerbirliği alt yapısında yetişen Ahmet Çalık, bugüne kadar Gençlerbirliği ve Galatasaray'da forma giydi. Ardından 5 Ekim 2020 tarihinde de Konyaspor'a transfer oldu. Ahmet Çalık, 26 Aralık 2021 tarihinde de yeşil-beyazlı kulüple sözleşmesini 3 yıllığına daha uzatmıştı.
Ankara- Niğde otoyolunda seyir halinde olan Ahmet Çalık'ın kullandığı otomobil, sabah saatlerinde Gölbaşı Hacılar mevkisinde devrilmişti. Futbol kariyerini İttifak Holding Konyaspor'da sürdüren milli futbolcu, 27 yaşında hayatını kaybetmişti.
Ankara'da geçirdiği kazada yaşamını yitiren genç futbolcu Ahmet Çalık'ın, bugün takımın izin günü olduğu için şubat ayında yapmayı planladığı evlilik nedeniyle Ankara'ya nikah tarihi almaya gittiği ortaya çıktı. Şubat ayı için nikah tarihi almayı planlayan Çalık ve nişanlısı, yaz ayında da düğün düşünüyordu.
Son Dakika › Spor › Konyaspor'dan bir vefa daha! Ahmet Çalık'ın ücreti ailesine ödenecek - Son Dakika Spor