Konyaspor-Fenerbahçe İlk Yarı 0-0 - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konyaspor-Fenerbahçe İlk Yarı 0-0
21.04.2026 21:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finalinde Konyaspor ile Fenerbahçe'nin ilk yarısı golsüz sona erdi.

Stat: Medaş Konya Büyükşehir

Hakemler: Ozan Ergün, Murat Altan, Mustafa Savranlar

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Uğurcan Yazğılı, Nagalo, Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Melih İbrahimoğlu, Jevtovic, Deniz Türüç, Gonçalves, Bardhi, Muleka

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Kante, Guendouzi, Musaba, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, Cherif

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe maçının ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.

6. dakikada sol kanattan Levent Mercan'ın kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Skriniar'ın kafa vuruşu kaleci bahadır Güngördü'de kaldı.

37. dakikada Gonçalves'in pasında topla buluşan Bardhi'nin ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Ederson çıkardı.

42. dakikada Osterwolde'nin ceza sahası içerisine doğru ortasında topa yükselen İsmail Yüksek'in kafa vuruşu yandan dışarıya çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Kaynak: AA

Türkiye Kupası, Yerel Haberler, Fenerbahçe, Konyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 21:45:47. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.