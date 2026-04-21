Konyaspor-Fenerbahçe İlk Yarı 0-0

Stat: Medaş Konya Büyükşehir
Hakemler: Ozan Ergün, Murat Altan, Mustafa Savranlar
TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Uğurcan Yazğılı, Nagalo, Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Melih İbrahimoğlu, Jevtovic, Deniz Türüç, Gonçalves, Bardhi, Muleka
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Kante, Guendouzi, Musaba, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, Cherif
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe maçının ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.
6. dakikada sol kanattan Levent Mercan'ın kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Skriniar'ın kafa vuruşu kaleci bahadır Güngördü'de kaldı.
37. dakikada Gonçalves'in pasında topla buluşan Bardhi'nin ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Ederson çıkardı.
42. dakikada Osterwolde'nin ceza sahası içerisine doğru ortasında topa yükselen İsmail Yüksek'in kafa vuruşu yandan dışarıya çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
