Konyaspor-Gaziantep FK maçının ardından - İlhan Palut - Son Dakika
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Konyaspor-Gaziantep FK maçının ardından - İlhan Palut

15.10.2022 23:20

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Gaziantep FK'ye 1-0 yenilen Arabam.com Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, beraberliğe üzülecekleri karşılaşmadan puansız ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Gaziantep FK'ye 1-0 yenilen Arabam.com Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, beraberliğe üzülecekleri karşılaşmadan puansız ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Palut, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan patlama nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa diledi.

Kazanmak istedikleri maçta sahadan üzgün ayrıldıklarını anlatan Palut, maçın genelinde oyununun kontrolünü tutan tarafın kendileri olduğunu vurguladı.

"Panikleyecek durumumuz yok"

Palut, Konyaspor'un net pozisyonlar yakaladığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bu arada rakibe de hiç pozisyon vermedik. Beraberliğe üzüleceğimiz bir karşılaşmadan puansız ayrılıyoruz. Rakibi tebrik ederim. Evet, çok üzüldük. Taraftarımız bizi çok iyi destekledi, onları üzdük. 3 puan kaybettik, yara aldık. Bunlar üzücü ama panikleyecek durumumuz yok. Takımım sahada ne yapmak istediğini çok iyi biliyor. Bugün eksik olan skordu. Doğru yolda olduğumuzu düşünüyoruz ve buna devam edeceğiz. İnşallah hemen bir sonraki maç bunu istediğimiz skor ve puanlara da yansıtmaya çalışacağız."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Konyaspor-Gaziantep FK maçının ardından - İlhan Palut - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Konyaspor-Gaziantep FK maçının ardından - İlhan Palut - Son Dakika
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