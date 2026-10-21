Konyaspor Gençlerbirliği maçı öncesi kaleciler takımdan ayrı çalıştı - Son Dakika
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Konyaspor Gençlerbirliği maçı öncesi kaleciler takımdan ayrı çalıştı

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Konyaspor Gençlerbirliği maçı öncesi kaleciler takımdan ayrı çalıştı
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Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek Konyaspor, öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda kaleciler takımdan ayrı çalıştı; ekip yarın 11.30'da antrenman yapacak.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek Konyaspor, öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde Murat Kurum Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma ile başladı. Kaleciler Bahadır Han Güngördü, Deniz Ertaş, Egemen Aydın ve Emir Gündoğdu antrenmanın ilk bölümünde takımdan ayrı olarak kaleci antrenörleri Bekir Arpacı ve Yunus Emre Sürmeligöz yönetiminde çalıştı. Şut çalışma ve topla oyun ile devam eden antrenman, turnuva maçı ile tamamlandı.

Yeşil-beyazlı ekip, yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: İHA
Gençlerbirliğiİlhan PalutKonyasporSporSon Dakika

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