Konyaspor'dan İki Yeni Transfer

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Konyaspor, Karabağ'dan hücum oyuncusu Hamidou Keyta ile AZ Alkmaar'dan Hollandalı savunmacı Riechedly Bazoer'la anlaşma sağladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerin Konyaspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlılar, Azerbeycan ekibi Karabağ'dan Fransız hücum oyuncusu Hamidou Keyta ile AZ Alkmaar'dan Hollandalı savunmacı Riechedly Bazoer'la 2 yıllığına anlaşma sağladı. Fransız golcü Hamidou Keyta'nın gece saatlerinde, Riechedly Bazoer'nın ise yarın Konya'ya geleceği ve sağlık kontrolünden geçerek sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Transferlerle ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor. - KONYA