Konyaspor, Kayserispor'a hazırlık maçında 84. dakikada yediği golle 1-0 yenildi - Son Dakika
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Konyaspor, Kayserispor'a hazırlık maçında 84. dakikada yediği golle 1-0 yenildi

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Konyaspor, Kayserispor\'a hazırlık maçında 84. dakikada yediği golle 1-0 yenildi
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Konyaspor, milli arada Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Kayserispor ile oynadığı hazırlık maçından 84. dakikada yediği golle 1-0 mağlup ayrıldı. Yeşil-beyazlı ekip hazırlıklarına 5 Ekim Pazartesi saat 18.00'de yapacağı antrenmanla başlayacak.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'e verilen milli arada Kayserispor ile hazırlık maçında karşılaştı. Yeşil-beyazlı ekip, Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut karşılaşmaya; Bahadır Han Güngördü, Uğurcan Yazğılı, Rayyan Baniya, Chidozie Awaziem, Arif Boşluk, Melih İbrahimoğlu, Ömer Çobanoğlu, Deniz Türüç, Diogo Gonçalves, Jean-Luc Dompe ve Mustafa Muhammed ilk 11'i ile başladı.

İkinci yarıda Egemen Aydın (Atilla Saltı dk. 86), Ahmet Oğuz, da Mata, Alpha Fofana, Tuncay Elgün, Mücahit İbrahimoğlu, Ayberk Bayramoğlu, Yiğit Ötken, Ramazan Özkan, Emir Bars ve Arda Var görev aldı.

Karşılıklı ataklarla geçen maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda Kayserispor 84'üncü dakikada bulduğu gol ile öne geçti ve müsabaka bu skorla sona erdi.

Yeşil-beyazlı ekip hazırlıklarına, 5 Ekim Pazartesi günü saat 18.00'de yapacağı antrenmanla başlayacak.

Kaynak: İHA
KayserisporKonyasporSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Konyaspor, Kayserispor'a hazırlık maçında 84. dakikada yediği golle 1-0 yenildi - Son Dakika
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