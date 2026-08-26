Konyaspor Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kocaelispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Murat Kurum Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut gözetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve 5'e 2 ile başladı. Topla oyun ve koşu ile devam eden antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.

Yeşil-beyazlı ekip, yarın saat 18.30'da yapacağı antrenman ile hazırlıklarını devam edecek.