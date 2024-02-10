Konyaspor, MKE Ankaragücü ile 34. kez karşılaşacak

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Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın evinde oynayacağı MKE Ankaragücü ile ligde 34. kez karşılaşacak. İki takım arasındaki maçlarda Ankara ekibinin 13-12 galibiyet üstünlüğü var.

Trendyol Süper Lig'in 25. hafta maçında Konyaspor ile Ankaragücü yarın saat 16.00'da Konya Büyükşehir Stadı'nda karşılaşacak. Yeşil-beyazlılar geride kalan haftalarda 4 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 22 puan toplarken, sarı-lacivertliler 6 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda 29 puan aldı. Maç öncesinde Konya ekibi küme düşme hattında 19. sırada, Ankara ekibi ise 11. sırada bulunuyor. Konyaspor oynadığı son 5 maçın 4'ünde berabere kalırken, 1 maçta ise yenildi. Bu maçlarda kalesinde 5 gol gören yeşil-beyazlılar 4 kez rakip ağları havalandırdı. Konya ekibi ligdeki en son galibiyetini 18. haftada Kayserispor'a karşı almıştı. Ankaragücü oynadığı son 5 lig maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda kalesinde 4 gol gören sarı-lacivertliler, 7 kez rakip ağları havalandırdı.

34. randevu

Konyaspor ile Ankaragücü, bu maçla beraber Süper Lig tarihinde 34. kez karşı karşıya gelecek. Aralarında daha önce oynanan 33 maçtan 13 kez Ankaragücü galip ayrılırken, 12 kez de Konyaspor hanesine 3 puan yazdırdı. 8 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Bu karşılaşmalarda Konyaspor 40 kez gol sevinci yaşarken, Ankaragücü de 50 defa fileleri havalandırdı. İki takım Konya'da bugüne kadar 16 kez karşı karşıya geldi. Konyaspor, bu müsabakalarda 8 kez rakibini mağlup ederken, 4 maçtan yenilgiyle ayrıldı, 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Yeşil-beyazlılar sahasındaki maçlarda 26 kez gol atma başarısı gösterirken, sarı-lacivertiler 20 kez gol sevinci yaşadı. Bu sezon ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan mücadele 1-1'lik skorla sona erdi.

Konyaspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanacak karşılaşmayı Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Emir Eray Eyisoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak. - KONYA