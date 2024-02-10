Konyaspor, MKE Ankaragücü ile 34. kez karşılaşacak

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın evinde oynayacağı MKE Ankaragücü ile ligde 34. kez karşılaşacak. İki takım arasındaki maçlarda Ankara ekibinin 13-12 galibiyet üstünlüğü var.
Trendyol Süper Lig'in 25. hafta maçında Konyaspor ile Ankaragücü yarın saat 16.00'da Konya Büyükşehir Stadı'nda karşılaşacak. Yeşil-beyazlılar geride kalan haftalarda 4 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 22 puan toplarken, sarı-lacivertliler 6 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda 29 puan aldı. Maç öncesinde Konya ekibi küme düşme hattında 19. sırada, Ankara ekibi ise 11. sırada bulunuyor. Konyaspor oynadığı son 5 maçın 4'ünde berabere kalırken, 1 maçta ise yenildi. Bu maçlarda kalesinde 5 gol gören yeşil-beyazlılar 4 kez rakip ağları havalandırdı. Konya ekibi ligdeki en son galibiyetini 18. haftada Kayserispor'a karşı almıştı. Ankaragücü oynadığı son 5 lig maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda kalesinde 4 gol gören sarı-lacivertliler, 7 kez rakip ağları havalandırdı.
34. randevu
Konyaspor ile Ankaragücü, bu maçla beraber Süper Lig tarihinde 34. kez karşı karşıya gelecek. Aralarında daha önce oynanan 33 maçtan 13 kez Ankaragücü galip ayrılırken, 12 kez de Konyaspor hanesine 3 puan yazdırdı. 8 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Bu karşılaşmalarda Konyaspor 40 kez gol sevinci yaşarken, Ankaragücü de 50 defa fileleri havalandırdı. İki takım Konya'da bugüne kadar 16 kez karşı karşıya geldi. Konyaspor, bu müsabakalarda 8 kez rakibini mağlup ederken, 4 maçtan yenilgiyle ayrıldı, 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Yeşil-beyazlılar sahasındaki maçlarda 26 kez gol atma başarısı gösterirken, sarı-lacivertiler 20 kez gol sevinci yaşadı. Bu sezon ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan mücadele 1-1'lik skorla sona erdi.
Konyaspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanacak karşılaşmayı Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Emir Eray Eyisoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak. - KONYA
AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Vefat haberini duyuran AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Acımız tarifsiz. Vefat eden kardeşimizin kıymetli ailesine baş sağlığı, yakınlarına ve tüm AK Parti ailemize sabırlar diliyorum. Mekanı cennet makamı âli olsun inşallah." dedi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan 7 aylık hamile anne Selma Abacı ve 2 çocuğu, jandarma ekiplerinin dedektif gibi iz sürmesiyle yaylada toprağa gömülü halde ölü olarak bulundu. Katil zanlısının öldürdüğü çocukların babası olduğu, Selma Abacı ile yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı.
AK Parti'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralanırken, olay anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde aracın kapüşonlu bir kişiyi sokaktan aldığı görüldü. Öte yandan şahsın eline uzun namlulu silah aldığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin askerlerinin bulunduğu General Gorod Askeri Kampı'na silahlı saldırı düzelendi. Saldırıda 2'si Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) subayı, 5 asker hayatını kaybetti. Eğitimini tamamlayan askerlerin silahlarını teslim aldığı törenin hemen ardından yaşanan olayı, terör örgütü Eş-Şebab üstlenirken, yaralanan BAE'li üst düzey görevli Albay Mohamed bin Mubarak'ın ise durumunun kritik olduğu belirtildi.
Real Madrid'in, sahasında Girona'yı 4-0 mağlup ettiği maça Arda Güler damga vurdu. Takımına penaltı kazandıran Arda, topun başına geçmek istedi fakat penaltıyı Joselu kullandı. Topu Arda'nın elinden alan Joselu, penaltıyı kaçırınca büyük eleştiri aldı.
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada Türkiye Kupası'nın formatının değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Atan, ''İki stoperim 120 dakika oynayıp maça çıktılar. Fikir alışverişinde bulunabiliriz. Sezonun yoğun döneminde kupa oynanıyorsa, Fransa'daki gibi 90 dakika sonunda penaltı atalım ve kazananı belirleyelim. Madem Avrupa'yı örnek alıyoruz... Oyuncuları bu kadar ezdirmenin ve günleri kısa tutmanın anlamı yok'' dedi.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in katılımıyla Muş'ta düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuşan Belediye Başkan Feyat Asya, on yıllık dönem süresince halka hizmet anlayışıyla vatandaşların gönlüne dokunduğunu belirtti.
ABD'nin California eyaletinde, 6 kişiyi taşıyan helikopter Mojave Çölü'ne düştü. Kazada yaşamını yitirenlerin olduğu öğrenilirken ölü sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Son Dakika › Spor › Konyaspor, MKE Ankaragücü ile 34. kez karşılaşacak - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?