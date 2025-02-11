Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü.
Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde salonda gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Gruplara ayrılan futbolcular, kuvvet çalışması yaptı.
Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenman ile Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürecek. - KONYA
Son Dakika › Spor › Konyaspor Samsunspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika
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