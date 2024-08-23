Konyaspor, Sokol Cikalleshi ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Konyaspor, Sokol Cikalleshi ile yollarını ayırdı

Konyaspor, Sokol Cikalleshi ile yollarını ayırdı

Konyaspor, tarihinin en golcü yabancı oyuncusu Sokol Cikalleshi ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Cikalleshi'nin ayrılmasıyla yabancı oyuncu sayısı da düştü.

23.08.2024 14:09
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Konyaspor tarihinin en golcü yabancı oyuncusu Sokol Cikalleshi ile yollar ayrıldı.

Trendyol Süper Lig ekibi Konyaspor, 2020-2021 sezonunda takıma katılan 34 yaşındaki golcü Sokol Cikalleshi ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayrıldı. Konu hakkında açıklama yapan Konyaspor Basın Sözcüsü Nuri Kaymak, "Karşılıklı olarak fesih işlemi tamamlandı. Kulübe verdikleri katkından dolayı teşekkür ederiz. Cikalleshi'nin ayrılması ile de 15 olan yabancı sayımız da 14'de düşmüştür" dedi.

Konya ekibiyle 4 sezonda 111 maça çıkan Cikalleshi, 30 kez fileleri havalandırırken 11 gole katkı sağlarken Konyaspor tarihinde en çok gol atan yabancı oyuncu unvanını da bulunduyor. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Konyaspor, Sokol Cikalleshi ile yollarını ayırdı - Son Dakika

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