Konyaspor'un savunma oyuncusu Adil Demirbağ rakip golcülere geçit vermiyor - Son Dakika
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Konyaspor'un savunma oyuncusu Adil Demirbağ rakip golcülere geçit vermiyor

13.10.2022 11:47

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Arabam.com Konyaspor'un defans oyuncusu Adil Demirbağ, görev aldığı maçlardaki başarılı performansını sürdürmek istiyor.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Arabam.com Konyaspor'un defans oyuncusu Adil Demirbağ, görev aldığı maçlardaki başarılı performansını sürdürmek istiyor.

Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut'un savunmada ilk 11'de görev verdiği Adil Demirbağ, ikili mücadele, hava topu kazanma ve yüksek isabette pas başarısıyla takımının aldığı puanlarda kritik rol üstleniyor.

Yeşil-beyazlılarda 4 numaralı formayı giyen Adil Demirbağ, AA muhabirine, Süper Lig'de bu sezon kalesinde en az gol gören 2 takımdan biri olduklarını dile getirdi.

Savunmada ortaya koydukları performansın istatistiklere de yansıdığına değinen Adil Demirbağ, geri dörtlü ve kalecisi arasındaki güçlü iletişimin bunda etkili olduğunu vurguladı.

Adil Demirbağ, geride kalan 9 hafta sonunda 18 puan ve averajla üçüncü sırada yer aldıklarını anımsatarak, geçen yıldan gelen başarılı grafiğin arkasında takım oyunu ve güçlü arkadaşlık bağlarının yattığını ifade etti.

Takım arkadaşlarının en iyi performansı göstermek için elinden geleni yaptığına dikkati çeken 24 yaşındaki oyuncu, "Antrenmanlar maçın aynasıdır. İlk 11'de oynayan, oynamayanı maça hazırlar. Burada İlhan hocamız da tam arayı buluyor. Burada oynayan da oynamayan da mutlu. Burada bir aile huzuru ve mutluluğu var." diye konuştu.

"Bugün de gol yemeyeceğiz" sözleriyle motive oluyorlar

Adil Demirbağ, bu sezon 9 maçta sadece 3 gole engel olamadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yumruk kolay kolay açılmaz ya, biz o yumruğu sıktık. İnşallah da kimse bizi kolay kolay açamaz. Calvo, girişken bir arkadaşımız. İnanılmaz derecede adapte oldu. Sanki bizden biriymiş gibi. Konyaspor'da üçüncü sezonum ama onunla üçüncü sezonummuş gibi bir arkadaşlığımız var. Calvo ile maçlarda sırt sırta veriyoruz. Allah'ın izniyle de kimse bizi yıkamaz. Birbirimizi ateşliyoruz, 'Hadi bugün de gol yemeyeceğiz.' diyoruz. Maç içerisinde herkes birbirini yüreklendiriyor. Çünkü birbirimizi ateşlememiz gerekiyor ki bu motivasyona giriyor zaten. Geri dörtlü ve kalecimiz Sehic arasında böyle konuşmalarımız oluyor."

Milli takımda görev almak istiyor

Kariyerinin Konyaspor'da başarılı şekilde sürdüğünü aktaran Adil Demirbağ, şu ifadeleri kullandı:

"Çok çalışıyorum, hedeflerime ulaşmam için Konyaspor'da çok başarılı olmam gerekiyor. Konyaspor'u yukarıda tutmam lazım ki hedeflerime ulaşabileyim. Takım olarak ligi en üst seviyelerde bitirmeyi hedefliyoruz. Ondan sonra sezon içinde de inşallah A Milli Takım'a gitmek istiyorum, bunun için de çalışıyorum ve inşallah bu hedefime ulaşırım. Daha sonra da Konyaspor'a iyi bir meblağ kazandırarak Avrupa'ya gitmek istiyorum."

Taraftara "maça gelin" çağrısı

Adil Demirbağ, taraftar ve camianın kendilerinden geçen yılki başarıyı beklediğine atıfta bulunarak, "Konyaspor'un hak ettiği, layık olduğu yerde bitirmek istiyoruz. İlk üç diyelim. Konyaspor taraftarı çok büyük bir camia ve Eskişehir'de oynadığımızda da desteklerini esirgemediler. Bu yetmez, stadın daha da dolu olmasını istiyoruz çünkü onlar bizim 12'nci gücümüz. Biz de onlar için sahada mücadele edip, savaşıp maçları kazanacağız." şeklinde konuştu.

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Kaynak: AA

İlhan Palut, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor'un savunma oyuncusu Adil Demirbağ rakip golcülere geçit vermiyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Konyaspor'un savunma oyuncusu Adil Demirbağ rakip golcülere geçit vermiyor - Son Dakika
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