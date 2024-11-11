Konyaspor'un Vergi Borcu Tehlikesi: Puan Silme Riskiyle Karşı Karşıya - Son Dakika
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Konyaspor'un Vergi Borcu Tehlikesi: Puan Silme Riskiyle Karşı Karşıya

Konyaspor\'un Vergi Borcu Tehlikesi: Puan Silme Riskiyle Karşı Karşıya

Konyaspor Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Şan, kulübün 169 milyon liralık vergi borcunun Kasım ayı sonuna kadar ödenmesi gerektiğini belirterek, aksi takdirde puan silme cezasıyla karşılaşabileceklerini açıkladı. Kulübün borç yapısının arttığını ve ciddi gelir elde edilmesine rağmen giderlerin fazlalığının sorun oluşturduğunu vurguladı.

11.11.2024 16:44  Güncelleme: 16:46
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Konyaspor Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Şan, kulübü sıkıntıya sokan bir vergi borcu olduğunu belirterek, "Kasım ayı sonu itibariyle vergi borcumuzu bir şekilde ya tamamını ödeyerek ya da yeniden yapılandırarak kapatmamız lazım. Aksi takdirde talimatlar gereği puan silme tehlikesiyle karşı karşıyayız" dedi.

Konyaspor'da Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Şan ve Yüksek Divan Kurulu üyeleri basın mensuplarıyla bir araya geldi. Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu basın toplantısı salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Konyaspor Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Şan, kulübün vergi borcu ile ilgili ciddi anlamda sıkıntısı olduğunu, puan silme gibi bir tehlikeyle karşı karşıya olduklarını söyledi. Ahmet Şan, lisans konusunun mart ayından itibaren başladığını mayıs ayı gibi neticelendiğini hatırlatarak, "Bir sonraki sezonun hem UEFA hem Türkiye'deki lisansları oradaki gerekli evraklar, taahhütler, borç yoksa bunlar tamamlanır ve yeniden bir lisans alınır. Arkadaşlarımızın tüm çabalarına rağmen federasyonun da biraz uzatma vermesine rağmen vergi borcunda hala eksiğimiz var. Kasım ayının sonu itibariyle vergi borcumuzu bir şekilde ya tamamını ödeyerek ya da yeniden yapılandırarak kapatmamız lazım. Aksi takdirde talimatlar gereği puan silme, maalesef Süper Lig'de bir puanın aslanın ağzında olduğu bir dönemde böyle bir tehlikeyle karşı karşıyayız" dedi.

Konyaspor'u sıkıntıya sokan bir vergi borcu olduğunu belirten Ahmet Şan, "Şöyle bir geriye dönüp baktığımızda geçen seneden bu seneye yönetim kurulumuzun bize verdiği rakamlara göre 800 milyon civarında olan borç yapısı yine 1 milyar 100 milyon civarında tutulmuş oluyor. Ciddi bir gelir elde edilmiş fakat giderlerin biraz fazla olması hasebiyle bu şekilde bir borç yapısıyla karşı karşıyayız. Ana kalemlere baktığımızda bazı geçmişten gelen şeyler var. Kulüplere ödenecek olan bonservis bedelleri, bu 65 milyon gibi bir rakam tutuyor. Bizi sıkıntıya sokacak olan ise vergi borcu. Bundan 2 sene önce tüm kulüplere yapılan o yapılandırma, 177 milyon düzenli bir şekilde ödeniyor. Ancak 2022 yılının ocak ayından itibaren başlayan yeni bir vergi ödemesi var. Bunlar daha doğrusu ödenememiş yani 2022 yılının ocak ayından itibaren bugüne kadar ödenemeyen bu vergiler yapılandırılamamış. Bu tutarın da toplamı Başkan Ömer Korkmaz dönemine gelinceye kadar ödenmemiş. Ömer Korkmaz döneminde mevcut yönetimde de 2024'ün 4, 5 ve 6. ayında 3 ay ödenememiş. Bunun toplamı da 169 milyon 773 bin lira. Esas bizi sıkıntıya sokan bu rakam. Bunun da bize verilen süresi bu ay sonu doluyor. Bu sıkıntıdan hep beraber çıkmamız gerekiyor. Bizim çağrımız şu anda divan kurulu olarak çok acele. Çünkü artık günler ve saatlerle sayılıyor. 29 Kasım'a kadar bu olayı çözmemiz gerekir, aksi takdirde ilk başlangıçta puan silme ve devamında daha da ağırlaştırılmış cezalarla kulübümüz karşı karşıya. Bu hususta herkesin elini taşın altına koyması lazım ve eski veya yeni yönetici hiç fark etmez kulübümüz için gereken neyse yapılması lazım" şeklinde konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

Ahmet Şan, Konyaspor, Ekonomi, Futbol, Finans, konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor'un Vergi Borcu Tehlikesi: Puan Silme Riskiyle Karşı Karşıya - Son Dakika

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