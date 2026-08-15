Konyaspor ve Çaykur Rizespor Golsüz Beraberliğe İmza Attı - Son Dakika
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Konyaspor ve Çaykur Rizespor Golsüz Beraberliğe İmza Attı

Konyaspor ve Çaykur Rizespor Golsüz Beraberliğe İmza Attı
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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Konyaspor ve Çaykur Rizespor'un maçı 0-0 sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Konyaspor, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada sağ kanatta topla buluşan Deniz Türüç'ün havalandırdığı top Uğurcan'ın sırtından sekerek ceza sahasının dışında Gonçalves'te kaldı. Gonçalves'in şutunda kaleci Fofona topu uzaklaştırdı.

10. dakikada topla birlikte ceza sahası içerisine giren Mebude'nin şutunda kaleci Bahadır topu uzaklaştırdı.

28. dakikada sağ kanattan topla içeri giren Andzouana'nın topuk pasında Deniz Türüç'ün şutu üst direkten döndü.

Hakemler: Cihan Aydın, Kerem Ersoy, Mert Bulut

Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Awaziem, Adil Demirbağ, Arif Boşluk, Uğurcan Yazğılı, Melih İbrahimoğlu, Gonçalves, Deniz Türüç, Colley, Muleka

Yedekler: Deniz Ertaş, Jevtovic, Bardhi, Rayyan Baniya, Masuaku, Eren Cemali Yağmur, da Mata, Emir Bars, Enis Destan, Kramer

Teknik sorumlu: Ersan Parlatan

Çaykur Rizespor: Fofona, Mithat Pala, Mocsi, Sagnan, Ariss, Laçi, Taylan Antalyalı, Mebude, Varesanovic, Ahmed Kutucu, Sowe

Yedekler: Zafer Görgen, Tayyip Talha Sanuç, Olawoyin, Umut Erdem, Bakayoko, Faye, Taha Şahin, Emirhan Yılmaz, Mustafa Tosun, Emrecan Bulut

Teknik sorumlu: Ekrem Dağ

Sarı kart: Laçi (Çaykur Rizespor)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Konyaspor ve Çaykur Rizespor Golsüz Beraberliğe İmza Attı - Son Dakika

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