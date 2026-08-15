Konyaspor ve Rizespor Berabere Kaldı
Trendyol Süper Lig'de Konyaspor-Rizespor maçı 0-0 sona erdi. İlk yarıda gol sesi çıkmadı.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Cihan Aydın, Kerem Ersoy, Mert Bulut
TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Uğurcan Yazğılı, Awaziem, Adil Demirbağ, Andzouana, Melih İbrahimoğlu, Gonçalves, Arif Boşluk, Deniz Türüç, Colley, Muleka
Çaykur Rizespor: Fofana, Ariss, Sagnan, Mocsi, Mithat Pala, Taylan Antalyalı, Laçi, Ahmed Kutucu, Varesanovic, Mebude, Sowe
Sarı kart: Dk.11 Laçi (Çaykur Rizespor)
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.
4. dakikada Uğurcan Yazğılı'nın ceza sahası önünde indirdiği topla buluşan Gonçalves'in bekletmeden sert şutunda top, kaleci Fofana'dan döndü.
10. dakikada topla ceza sahasına giren Mebude'nin sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Bahadır Güngördü, topu güçlükle çıkardı.
28. dakikada ceza saha içinde Andzouana'nın topuk pasında Deniz Türüç'ün sert şutunda top yan direkten döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.
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