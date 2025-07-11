Konyaspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti.

Erzurum'da Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve dinamik ısınma-kuvvet çalışması ile başladı. Futbolcular, gruplar halinde dönüşümlü olarak yapılan oyunlarla devam eden antrenmanı, mini turnuva maçları ile tamamladı. - KONYA