Körfez Kent Spor Kompleksi Açıldı

Körfez Belediyesi tarafından Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde 17 dönümlük alanda hayata geçirilen Körfez Kent Spor Kompleksi törenle hizmete açıldı.

Açılış konuşmasını Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt yaptı. Başkan Söğüt, spor kompleksinin aynı zamanda bir yaşam alanı olduğunu ifade ederek, "17 dönümlük alanın büyük kısmı yeşil alan. İçerisinde halı saha, basket sahası, tenis sahası, oyun ve fitness alanı, 900 metrelik yürüyüş ve bisiklet parkurları ve yeşil alanlar ile tam bir kompleks. İlçemize hayırlı, uğurlu olsun. Tabii bu kompleks ile birlikte mahallelerimize 14 spor tesisi de kazandırmış olduk" dedi.

"Birçok proje kazandırdık, kazandırmaya da devam edeceğiz"

Önümüzdeki aylarda yeni tesislerin kazandırılacağını söyleyen Başkan Söğüt, "Temmuz-haziran ayı içerisinde de Çamlıtepe Spor Kompleksi ve bin seyirci kapasiteli kapalı spor salonu için de ihalelerimize yapacağız. Gençlerimize sadece spor alanında değil, eğitimden bilime, kültürden sanata birçok proje kazandırdık, kazandırmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

Protokol üyeleri, kurdele kesimi sonrasında da hep birlikte tesisi gezdi.

Ayrıca, kompleksin açılış törenine; Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, AK Parti İlçe Başkanı Nurettin Okudan, MHP İlçe Başkanı Doğan Bekiroğlu, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı. - KOCAELİ