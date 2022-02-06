Korkutan hareket! Babel'e yapılan bu müdahale sonrası saha karıştı

Alanyaspor- Galatasaray karşılaşmasına Juanfran ile Babel arasındaki pozisyon damga vurdu. 71. dakikada Juanfran topa kafa vurmaya çalışan Babel'e doğru taban kaldırdı.

DİREKT KIRMIZI

Yükseğe kalkan ayak Babel'in başına geldi. Babel neyse ki sakatlık geçirmedi. Mete Kalkavan bu pozisyon sonrası tereddüt etmeden kırmızı kartını çıkardı. Kırmızı karttan sonra saha karıştı. Alanya'dan yoğun itiraz oldu ancak kartın rengi değişmedi.