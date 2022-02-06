Üye Girişi
Korkutan hareket! Babel'e yapılan bu müdahale sonrası saha karıştı - Son Dakika

Korkutan hareket! Babel'e yapılan bu müdahale sonrası saha karıştı

06.02.2022 17:45
Korkutan hareket! Babel'e yapılan bu müdahale sonrası saha karıştı

Alanyaspor'dan Juanfran'ın Babel'e yaptığı müdahale korkuttu. Mete Kalkavan, ayağını tehlikeli kaldıran Juanfran'a direkt kırmız kart gösterdi. Kırmızı karttan sonra saha karıştı.

Alanyaspor- Galatasaray karşılaşmasına Juanfran ile Babel arasındaki pozisyon damga vurdu. 71. dakikada Juanfran topa kafa vurmaya çalışan Babel'e doğru taban kaldırdı.

DİREKT KIRMIZI

Yükseğe kalkan ayak Babel'in başına geldi. Babel neyse ki sakatlık geçirmedi. Mete Kalkavan bu pozisyon sonrası tereddüt etmeden kırmızı kartını çıkardı. Kırmızı karttan sonra saha karıştı. Alanya'dan yoğun itiraz oldu ancak kartın rengi değişmedi.

YORUMLAR
500

Aytemiz Alanyaspor, Mete Kalkavan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Korkutan hareket! Babel'e yapılan bu müdahale sonrası saha karıştı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
17:45 Korkutan hareket! Babel'e yapılan bu müdahale sonrası saha karıştı
17:44 Hayat pahalılığı hakkında yorum yapan Cem Yılmaz: Yakınmayan ya hırsızdır ya deli
17:42 Fenerbahçe taraftarından, Rıdvan Dilmen'e olay suçlama! Tepkiler çığ gibi büyüyor
17:39 Aile Bakanı Yanık, Erdoğan'ın duyurduğu doğal gaz desteğinin miktarını açıkladı
17:11 "Lahmacun yedik, ne tadı ne tuzu vardı" yorumunu yapan müşteriye restoranın cevabı olay oldu
17:09 Eski halinden eser kalmadı! Dilan Çiçek Deniz yeni imajıyla takipçilerini büyüledi
16:59 AK Partili Tayyar'dan partisine zam uyarısı! "Aksini düşünmek bile istemem"
16:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili paylaşım yapan Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıktı
16:56 Eşi balık tutmaya gidince sinirlenen kadın kocasını açık artırmadan satışa çıkardı!
16:29 MHP'nin kampında herkesin dilindeki hedef! Bahçeli 'CHP'nin lider olduğu illerde oyları artırın' talimatı verdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2022 17:51:35. #1.13#
SON DAKİKA: Korkutan hareket! Babel'e yapılan bu müdahale sonrası saha karıştı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement