Korkuteli Altın Kiraz Yağlı güreşlerinin maliyeti açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Korkuteli Altın Kiraz Yağlı güreşlerinin maliyeti açıklandı

03.09.2022 15:34
Korkuteli Altın Kiraz Yağlı güreşlerinin maliyeti açıklandı

Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek, hafta sonu gerçekleştirilen 32'nci Korkuteli Geleneksel Altın Kiraz Yağlı Güreşlerinin maliyetini açıkladı.

Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek, hafta sonu gerçekleştirilen 32'nci Korkuteli Geleneksel Altın Kiraz Yağlı Güreşlerinin maliyetini açıkladı. İşlek, toplam organizasyon bedelinin 1 milyon 584 bin 635 TL olduğunu söyledi.

Başkan İşlek, "Toplamda güreş komitemizin işadamlarımızdan, esnafımızdan ve hayırsever vatandaşlarımızdan teberru ile elde ettiği ve gönüllülük esasına dayanarak toplanan miktar 1 milyon 656 bin 585 TL'dir. En küçük boydan baş pehlivanlar dahil tüm güreşçilerimize ödenen miktar 879 bin 740 TL. Davulculara 12.bin TL, cazgırlara 14 bin 500 TL, saha komiserlerine 3 bin TL, yağcılara 3 bin TL, kullanılan yağa 11 bin 600 TL, hakem heyetine 73 bin 800 TL, ses, ışık, sahne, reklam, dijital baskılar, çalışanlar ve Polislerimizle ilgili kumanya, protokol yemekleri, ikramlar, Kupalar ve madalyalar toplam bedeli 581 bin 491 TL olmak üzere toplam organizasyon bedeli 1 milyon 584 bin 635 TL olarak gerçekleşmiştir" dedi. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Büyükşehir'den Kırkpınar'da yağmur suyu çalışması Büyükşehir'den Kırkpınar'da yağmur suyu çalışması 81 kişilik kontenjan için başvuruda bulunan 162 kişi mülakata girdi 81 kişilik kontenjan için başvuruda bulunan 162 kişi mülakata girdi
Kaynak: İHA

Korkuteli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Korkuteli Altın Kiraz Yağlı güreşlerinin maliyeti açıklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:58 İç çamaşırsız şekildeki dansı ve frikiğiyle konuşulan Selen Görgüzel'den bomba pozlar
14:56 AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban, serbest bırakılmasının ardından yeniden gözaltına alındı
14:43 30 yıl sonra bir araya gelen İzel, Çelik ve Ercan'ın konserinde endişe yaratan anlar: Baygınlık geçiren İzel'in yardımına arkadaşları koştu
14:35 Miçotakis'ten Anastasiadis'e "Kıbrıs Cumhuriyeti" yazan uçak hediyesi: Kıbrıs ve Yunanistan, Türk revizyonizmine karşı iş birliği içinde olacak
13:18 Annesini yeni kaybeden Kibariye'nin dinleyicilerinden isteği yürek burktu: Sizden af diliyorum, "Annem" şarkısını okuyamayacağım
13:00 Ev hapsinde olan şarkıcı Gülşen'in önceden planlanan konserinde orkestra ve vokalistleri sahne alacak
12:58 AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan "erken seçim" iddialarına net yanıt: 2023'ün Haziran ayında inşallah demokratik şekilde gerçekleştirilecek
12:39 Edirne'ye girip bagajlarını tıka basa dolduran Bulgarlar, satın aldıkları eşyaları taşımakta zorlandı
12:36 Elazığ'da bir evden gelen kötü kokular ekipleri harekete geçirdi! Kokunun buzdolabında çürüyen etlerden geldiği ortaya çıktı
12:35 Hindistan'da sıra dışı olay: Hamile kadının karnını açan doktor, bebeği görünce doğumdan vazgeçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 15:34:14. #1.11#
SON DAKİKA: Korkuteli Altın Kiraz Yağlı güreşlerinin maliyeti açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement