Korkuteli Belediyespor sahasında galip

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 4. Bölge 3. Grup'ta mücadele eden Korkuteli Belediyespor, kendi saha ve seyircisi önünde Demrespor'u 1-0 yendi. Karşılaşmanın tek golünü 71'inci dakikada Burak Baba attı.

Korkuteli Belediyespor, Demrespor Korkuteli 100. Yıl Atatürk stadyumunda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıya atak başlayan Korkuteli Belediyespor, karşılaşmanın 71'inci dakikasında Burak Baba'nın attığı gol ile 1-0 öne geçti.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Korkuteli Belediyespor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı ve hanesine 3 puan daha yazdırdı ve 2'inci hafta sonunda puanını 6'ya çıkardı.

Sedef Kıranoğlu, Hüseyin Alp Burçay, Meltem Tarım ve Mazlum Doğan Bodur hakem dörtlüsü yönettiği karşılaşmada Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, Korkuteli Belediye başkanı Ömer Niyazi İşlek, Demrespor yöneticileri, Korkuteli taraftar gurubu takımlarını yalnız bırakmadı.

Korkuteli Belediye başkanı Ömer Niyazi İşlek, maça gelerek takıma destek olan taraftara ekmek arası köfte ve ayran ikram etti. - ANTALYA