Koşabiliyorken Koş Projesi Sakarya İlkokulunda Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Spor

Koşabiliyorken Koş Projesi Sakarya İlkokulunda Gerçekleştirildi

Sakarya İlkokulunda düzenlenen 'Koşabiliyorken Koş Projesi' etkinliğinde, sporcu öğrenciler protokol ve velilere şov yaptı. Proje kapsamında öğrencilere düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırılması, spor kültürünün oluşturulması ve sosyal yaşama katılımlarının artırılması amaçlandı. Etkinliğe 670 öğrenci katıldı ve yapılan çalışmalar Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda gerçekleştirildi.

13.06.2024 17:01
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Koşabiliyorken Koş proje dahilinde Sakarya İlkokulunda yetişen sporcu öğrenciler kendilerini izleyen protokol ve velilerine şov yaptılar.

Sakarya İlkokulunda 'Koşabiliyorken Koş Projesi' kapsamında yapılan etkinliğe ; Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Gençlik ve Spor il Müdür Yardımcısı Bilal Gölen, Karesi Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Caner Çorlak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü,öğretmenler, öğrenciler ve aileler katılım sağlamıştır.

proje dahilinde Sakarya İlkokulunda yetişen sporcu öğrencilere etkinlik ile düzenli fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılması, daha çok spor yapan hareketli bir nesil yetiştirilmesi, öğrencilerin spor aktivitelerine ulaşmalarının sağlanması, çeşitli spor branşlarıyla tanışması, spor vasıtasıyla sosyal yaşama katılımlarının artırılması ve spor kültürünün oluşturulması amaçlandı.

Etkinlik sonrası Karesi Kaymakamı Metin Arslabaş yaptığı açıklamada, öğrencilere ve etkinliğe katkı yapan herkese teşekkür ederek, "Yapılan etkinliğe 670 öğrenci keyifle etkinliklere katıldı. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilen bu çalışmalar büyük öneme sahip. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Koşabiliyorken Koş Projesi Sakarya İlkokulunda Gerçekleştirildi - Son Dakika

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