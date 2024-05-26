- Kosova'da Galatasaray şampiyonluğu coşkusu
PRİZREN - Galatasaray'ın şampiyonluğu Kosova'da coşkuyla kutlandı.
Kosova'nın güney bölgesinde Türk nüfusun yoğun olarak yaşadığı Prizren kentinde Galatasaraylı Kosovalı taraftarlar sokağa döküldü.
Galatasaray bayrakları açan taraftarlar Prizren merkez caddelerinde araçlarla korna eşliğinde tur attılar. Prizren'deki Galatasaray Derneği organizasyonuyla gerçekleşen kutlamalara yüzlerce taraftar katıldı.
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