Koşukavak: 4 haftadır gol yemeyen Muğlaspor bu kadar kolay iki gol yememeliydi

Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Vanspor FK maçının ardından, "4 haftadır gol yemeyen takım bu kadar kolay iki gol yememeliydi. Böyle basit iki gol yememiz beni çok rahatsız etti" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Muğlaspor, sahasında Vanspor FK ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak açıklamalarda bulundu.

"İlk iç saha maçımızı kazanmayı çok isterdik"

Koşukavak açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Gönül isterdi ilk iç saha maçını taraftarımızın önünde kazanmayı çok isterdik. Olmadı. Stadı dolduran herkese teşekkür ederim. Bu futbolun içinde var, böyle beraberlikler, mağlubiyetler olacak. Çok fazla duygusallaştık oyunun başında. Çok duygusal, kontrolsüz önde basmalar yapmaya başladık, çok hatlarımız açıldı. İlk 30 dakika atmosferden oyuncular fazlasıyla etkilendi. Bazen böyle yüksek motivasyon, öne gitme arzusu, kazanma arzusu biraz akıldan uzaklaştırdı ilk 30 dakika. Yediğimiz golle beraber daha fazla panik olduk. Oyunu bir türlü kontrol edemedik. 39. dakikada bir gol bulunca oyuna ortak olduk."

"İki gol de birbirinin fotokopisiydi"

Yenilen iki golün de benzer şekilde geldiğine dikkat çeken Koşukavak, "Yediğimiz ilk gol ve ikinci gol birebir aynı. 4 haftadır gol yemeyen takım bu kadar kolay iki gol yememeliydi. Tekrar geriye düştük. Tekrar maça ortak olmak için çaba sarf ederken ikinci yarı biraz daha akıllı davranmaya başladık. Oyunu fazlasıyla risk etmemiz gerekti. Formasyonu değiştirdik, daha önde olmaya başladık. Direkten dönen top gol olsa kazanabilirdik ama son dakika rakibimize verdiğimiz pozisyon gol olsa kaybedebilirdik. Bıçak sırtı bir maç oynadık. Kaybetmedik ama gönül isterdi seyirciye bir iç saha galibiyeti armağan edelim. İnşallah gelecek maçlarda kısmet olur" dedi.

"Faruk Can istediği her şeyi yaptı"

Koşukavak, maçın hakem yönetimiyle ilgili de sert eleştirilerde bulundu. Özellikle Vanspor FK oyuncusu Faruk Can'ın yaptığı faullere yeterince müdahale edilmediğini savunan Koşukavak, "Hakem konusuna da gelince; söylemek istemiyorum ama 25 yıldır söylüyorum. Ben değil bütün herkes söylüyor, bütün antrenör arkadaşlarım söylüyor, olmuyor. Anlamakta güçlük çektiğim tek bir şey var; 61 numaralı oyuncu Faruk Can, benim önümde, yan hakemin, 4. hakemin önünde oyun boyunca arka arkaya faul yaptı. Ne bir kere ikaz etti ne bir sarı kart verdi. Çıkan o olayların sebebi de o oyuncu. Çok rahat, istediği her şeyi yaptı" diye konuştu.

"Yıllardır boş konuşuyoruz"

Koşukavak, "Muğlaspor 1-0 gerideyken aut atışı kullanılırken benim kalecimi sayıyor. Deplasman takımı avantajı elde etmiş, dakika 80. Yani niye saymıyoruz? İlk yarı 1-0 gerideki ev sahibinin aut kullandığında kaleciyi sayarken, 80. dakikada momentumu ele geçirmiş, skor avantajını elde etmiş deplasman takımının autunda kaleciyi saymıyorsun, bir de gelip bana kart gösteriyorsun. Kural eğer duran topu kullanmada sayıyorsa, taça sayıyorsa bunda da sayılması lazım değil mi? Ama yine boş konuşuyoruz. Yıllardır boş konuşuyoruz. Bakın tekrar altını çiziyorum; ev sahibi 1-0 mağlup, ev sahibi kalecisi aut kullanırken sayıyorsun ilk yarı. Dakika 80, deplasman takımı 2-1 önde, neyine autu saymıyorsun? Yani ilkokul çocuğu gibi kuralları öğrenin, yorum sıfır!" dedi.

"Bu takımın 25 tane transferi var"

Muğlaspor'un yeni kurulan bir takım olduğuna dikkat çeken Koşukavak, "Bu takımın 25 tane transferi var. Ben dahil hepimiz adapte olmaya çalışıyoruz. Bugün şuradan 20 kişiyi, 25 kişiyi bir otobüse bindirip atıyorum Ürgüp'e bir hafta tatile götürsek, ancak dönüşte kimin ne iş yaptığını, ismini öğreniriz. Şimdi bu işin bu tarafı. Oyunu çok riske ettik. Çünkü bir duygusallık var. Biz ilk defa iç sahada oynuyoruz. Bizim de handikaplarımız var. Kolay bir iş yapmıyor oyuncularım. Ona rağmen çok ciddi reaksiyonlar gösteriyorlar, kabullenmeme adına. Bunlar oluyor. İç sahada çok öne gitmeye başladık skora denge getirelim diye. Arkada çok yakalandık" ifadelerini kullandı.

"Bıçak sırtı bir maçtı"

Koşukavak konuşmasını şöyle tamamladı:

"Ekrem o topu çıkarmasa belki 3-1 mağlup olacağız. Ama döndük mü, ondan önce bir tane direkten içeri vurdu, o top gol olsa belki biz kazanacağız, bıçak sırtı bir maç. Bu kadar iki tane kolay gol yemememiz gerekiyor. Bunlar beni çok rahatsız etti. Çünkü işin savunma tarafını çok hallettiğimi düşünüyordum. Bugün biraz o konuda üzüldüm. Antrenmanlarımızda da çok defa konuşuldu ama oluyor maalesef. Buna üzülüyorum sadece. 4 haftadır kısa bir sürede bu kadar organize savunmada kimseye pozisyon vermeyen bir takımın 2 tane böyle basit gol yemesi beni çok rahatsız etti."