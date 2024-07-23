Şehitkamil Belediyesi Köy Turnuvaları 3. Hafta Heyecanı Yaşanacak

Spor

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın öncülüğünde başlatılan "Köy Turnuvaları" büyük heyecana sahne oluyor. Köylerin spor tutkusunu ve dostluklarını pekiştirmenin amaçlandığı turnuvada, 3. hafta heyecanı yaşanacak.

"Köy Turnuvaları" organizasyonunda 2 hafta geride kaldı. Turnuva, sporun ve dostluğun buluştuğu, unutulmaz hatıralarla dolu bir etkinlik olarak şimdiden hafızalardaki yerini aldı. Bugüne kadar oynanan maçlar, büyük bir çekişmeye sahne olurken, seyirciler de tribünlerde coşkuyla takımlarını destekledi. Takımlar arasında yoğun bir rekabet yaşandı ancak bu rekabet, centilmenlik çerçevesinde sürdürüldü ve sporun birleştirici gücü ön planda tutuldu.

Turnuvada 2. hafta geride kaldı. A Grubunda mücadele eden Göksüncük 6, Karahöyük 6, Bilek 3 puan toplarken, Dımışkılı ile Battal henüz puan alamadı. B Grubu takımlarından Ağaşı Arıl 6, Bağbaşı 4, Bayatlı 1 puan alırken, Dündarlı henüz puanla tanışamadı. C Grubu takımı Aktoprak 6, Cerit Yeniyapan 1, Erikli 1 puan alırken, Bedirkent ise puansız yoluna devam ediyor. D Grubunda ise Beylerbeyi 6, Kızık Hamurkesen 3 puan alırken, Uğruca ile Yalangoz 1 puanla turnuvadaki mücadelesini sürdürüyor. E Grubunda Köksalan 6, Atabek 4, Akçaburç 1 puan toplarken, Tekirsin turnuvaya puansız devam ediyor. F Grubunda Dülük 6, Güngörge 6, Sofalıcı 0 puan alırken, Zülfikar ise -6 puanla yoluna devam ediyor. G Grubunda ise Çaykuyu 6, Karacaburç 6 puan alırken, Serintepe ile Karasakal henüz puan alamadılar. H Grubunda ise İncesu 4, Akçagöze 4, Öğümsöğüt 3 puan alırken, Yayıktaş henüz puan alamadı.

Turnuva, 3. hafta gurup maçlarıyla devam edecek. 27 Temmuz 2024 Cumartesi günü Beykent Stadyumu'nda saat 17.00'de Bedirkent ile Cerit Yeniyapan karşı karşıya gelecek. Aynı gün ve aynı saatte M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi'nde ise Aktoprak ile Erikli mücadelesi yaşanacak. Bu iki maçın hemen ardından, saat 18.20'de Beykent Stadyumu'nda Yalangoz ile Kızık Hamurkesen, M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi'nde ise Uğruca ile Beylerbeyi sahaya çıkacak. Saat 19.40'ta Beykent Stadyumu'nda Dımışkılı ile Göksüncük, M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi'nde Karahöyük ile bilek kozlarını paylaşacak. İlk günün son maçları ise saat 21.00'de Beykent Stadyumu'nda Dündarlı ile Bayatlı, M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi'nde Bağbaşı ile Aşağı Arıl arasında oynanacak.

Turnuvada, 28 Temmuz 2024 Pazar günü, yine heyecan dolu maçlar izlenecek. Günün ilk maçları saat 17.00'de Beykent Stadyumu'nda Karacaburç ile Çaykuyu, M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi'nde Karasakal ile Serintepe arasında yapılacak. Saat 18.20'de Beykent Stadyumu'nda AKçagöze ile Yayıktaş, M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi'nde ise İncesu ile Öğümsöğüt oynayacak. Saat 19.40'ta Beykent Stadyumu'nda Atabek ile Köksalan, M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi'nde ise Akçaburç ile Tekirsin mücadele edecek. İkinci günün son maçı saat 21.00'de M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi'nde Güngörge ile Dülük arasında oynanacak. - GAZİANTEP